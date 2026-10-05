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Nicusor Dan román elnök nyilatkozik a sajtó munkatársainak az uniós tagállamok csúcstalálkozója elõtt Brüsszelben 2025. december 18-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Matthys

Luca Niculescu külügyi államtitkárt bízta meg kormányalakítással a román államfő

Infostart / MTI

Luca Niculescu külügyi államtitkárt, Románia korábbi párizsi nagykövetét bízta meg kormányalakítással hétfőn Nicusor Dan román államfő.

Az elnök a parlamenti pártokkal folytatott újabb egyeztetéssorozatot követően jelentette be döntését, öt hónappal az után, hogy a korábbi Európa-barát koalícióból kilépett Szociáldemokrata Párt (PSD) a szélsőjobboldali ellenzékkel összefogva megbuktatta Ilie Bolojan nemzeti liberális (PNL) pártelnök kormányát.

Az államfő leszögezte: Niculescu diplomataként a párbeszéd és egyeztetések embere, személye garancia arra, hogy Románia megőrzi nyugati irányultságát a költségvetési fegyelmet és betartja vállalásait. Dan szerint a miniszterelnök-jelöltnek szabad keze van abban, hogy szakértői vagy politikusokból álló kormányt alakít-e.

Az államfő által megbízott miniszterelnök-jelöltnek tíz napon belül kell a kormány névsorát és programját beterjesztenie a parlamentnek bizalmi szavazásra.

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