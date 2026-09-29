Külföldi szála is van a brit légibázis mellett történt incidensnek Marco Rubio szerint

Rubio a Fox Newsnak nyilatkozva azt mondta: ami a hétvégén az Egyesült Királyságban történt, az egy nagyon komoly ügy.

„Egyértelműen külföldi szála van" - tette hozzá, de részleteket nem közölt. A tévéinterjúban a külügyminiszter Iránról beszélt, amely amerikai érdekek megtámadásával fenyegetőzött, de közvetlenül nem hibáztatta a hétvégi incidensért.

Az amerikai külügyminiszter szerint „sok embert nyugtalanít", hogy az öt gyanúsítottat óvadék ellenében feltételesen szabadlábra helyezték. Donald Trump amerikai elnök korábban meglepődésének adott hangot a robbanóanyaggal elkövetett visszaélés bűncselekményének és terrorcselekmény előkészítésének gyanújával őrizetbe vett öt ember szabadon engedése kapcsán.