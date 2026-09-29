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Az amerikai légierõ egyik B-1 Lancer nehézbombázó repülõgépét készítik fel bevetésre amerikai katonák a brit légierõ fairfordi támaszpontján 2026. március 10-én. Az utóbbi pár napban négy B-1 Lancer stratégiai nehézbombázó és egy C-5 típusú katonai teherszállító repülõgép érkezett az Egyesült Államokból Fairfordba, március 9-én pedig az amerikai légierõ három B-52 típusú, nagy hatótávolságú nehézbombázója szállt le a nyugat-angliai légibázison. Richard Knighton brit vezérkari fõnök szerint a bombázók napokon belül bekapcsolódnak az Irán elleni izraeli-amerikai hadmûveletbe.
Nyitókép: Tolga Akmen

Külföldi szála is van a brit légibázis mellett történt incidensnek Marco Rubio szerint

Infostart / MTI

Külföldi szála is van annak az incidensnek, amelynek során öt embert őrizetbe vettek az amerikai légierő által használt nyugat-angliai Fairford légitámaszpont közelében – mondta Marco Rubio amerikai külügyminiszter.

Rubio a Fox Newsnak nyilatkozva azt mondta: ami a hétvégén az Egyesült Királyságban történt, az egy nagyon komoly ügy.

„Egyértelműen külföldi szála van" - tette hozzá, de részleteket nem közölt. A tévéinterjúban a külügyminiszter Iránról beszélt, amely amerikai érdekek megtámadásával fenyegetőzött, de közvetlenül nem hibáztatta a hétvégi incidensért.

Az amerikai külügyminiszter szerint „sok embert nyugtalanít", hogy az öt gyanúsítottat óvadék ellenében feltételesen szabadlábra helyezték. Donald Trump amerikai elnök korábban meglepődésének adott hangot a robbanóanyaggal elkövetett visszaélés bűncselekményének és terrorcselekmény előkészítésének gyanújával őrizetbe vett öt ember szabadon engedése kapcsán.

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Kezdőlap    Külföld    Külföldi szála is van a brit légibázis mellett történt incidensnek Marco Rubio szerint

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