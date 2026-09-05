Riasztóan terjed a szúnyogok által terjesztett vírus, több mint ezren fertőződtek meg

Szeptember 3-áig 1086 esetet regisztráltak 15 európai országban – közölte az ECDC.

A megbetegedések száma az elmúlt hetekben jelentősen nőtt. Augusztus elején több mint 240 esetet jelentettek hét európai országból.

A legtöbb, 516 esetet Olaszországban regisztrálták, ezt követte Görögország 284, Spanyolország pedig 88 esettel.

A fertőzés 144 területet érintett Európában, de a járványügyi központ felhívta rá a figyelmet, hogy a számok nem adnak teljes képet a vírus terjedéséről.

A nyugat-nílusi vírust fertőzött szúnyogok terjesztik.

A német Robert Koch Intézet (RKI) szerint a fertőzöttek ötödénél jelentkezik lázzal járó, influenzaszerű betegség, de csak körülbelül minden századik beteg állapota válik súlyossá.

A nyugat-nílusi láz általában szövődmények nélkül gyógyul, a súlyosan megbetegedettek körében azonban viszonylag gyakoriak a hosszú távú következmények.