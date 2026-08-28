ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.12
usd:
313.53
bux:
0
2026. augusztus 28. péntek Ágoston
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Transzfogarasi út: autóra fájt a foga a medvének.
Nyitókép: maszol.ro

Autóbontó medvék Romániában – videó

Infostart

Megtépett egy autót az éhes medve a Transzfogarasi úton.

Nem mindennapi jelenetet rögzített egy autós a Transzfogarasi úton: egy medve leszakította egy autó hátsó lökhárítóját.

Az eset a DN7C jelzésű Transzfogarasi úton történt Romániában. A szemtanúk szerint a közelben egy egész medvecsaládot is láttak, ezért elképzelhető, hogy a felvételen egy anyamedve látható.

A Maszol.ro által közzétett videón jól kivehető, ahogy az állat odalép az autóhoz, megragadja a lökhárítót, majd letépi azt – írja a vezess.hu.

A Transzfogarason nem számít ritkaságnak, hogy a medvék egészen közel merészkednek az úttesthez. Az állatok egy része kifejezetten hozzászokott az autókhoz és az emberek jelenlétéhez, amiben jelentős szerepe van annak, hogy a turisták rendszeresen megállnak mellettük, lefényképezik, illetve – ami még veszélyesebb – élelemmel kínálják őket. A hatóságok évek óta arra figyelmeztetnek, hogy a medvéket sem megközelíteni, sem etetni nem szabad.

Miért van ennyi medve?

A DN7C környéke Románia egyik legismertebb medvés útszakaszává vált. A turisták számára látványosságot jelentenek az út szélén feltűnő állatok, a medvék azonban idővel megtanulták, hogy az autók és az emberek közelében könnyen élelemhez juthatnak. Egy 2026 júliusában készült helyszíni riport szerzője egyetlen átkelés során tíz olyan útszakaszt is megfigyelt, ahol medvék tartózkodtak az út mellett.

A probléma nem csupán az, hogy az állatok elveszíthetik természetes óvatosságukat. A rendszeresen etetett medve egyre inkább az emberhez és az autókhoz társítja a táplálékot, és emiatt akár agresszívan is viselkedhet, ha nem kapja meg, amit vár. 2026-ban több turistát is megtámadtak medvék a Transzfogarason: egyes esetekben a sérültek maguk közelítették meg vagy etették az állatokat. Májusban egy bolgár turistát 20 ezer lejes bírsággal sújtottak, miután a medve megsebesítette, és a hatóságok szerint az állat etetésével maga is hozzájárult a veszélyes helyzet kialakulásához.

Az útszakaszon ugyanakkor nem pusztán kellemetlen turistalátványosságról van szó. 2026 júniusában egy svájci turistára támadt medve a Vidraru-gát közelében; a hatóságok később kilőtték az agresszív állatot. A román hatóságok ezért több figyelmeztető táblát helyeztek ki, és fokozott járőrözést is bevezettek a kockázatosabb területeken. Az Argeș megyei hatóságok szerint a Transzfogarason különösen fontos, hogy a turisták ne hagyjanak élelmet a sátrakban, ne közelítsék meg a vadállatokat, és ne próbálják őket lefényképezni vagy megetetni.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Autóbontó medvék Romániában – videó

autó

románia

medve

transzfogarasi út

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Nemzeti Kulturális Alap: új tagok a Bizottságban

Nemzeti Kulturális Alap: új tagok a Bizottságban

Kinevezték a Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának új tagjait: Ott Anna irodalomterapeutát, kommunikációs szakembert és művészeti menedzsert, Sasvári Edit művészettörténészt, muzeológust, a Kassák Lajos Múzeum munkatársát, valamint Mácsai Pál színészt, rendezőt, az Örkény István Színház alapítóját – közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter.
VIDEÓ
Mohács 500 - Mi is veszett Mohácsnál? Katona Csaba, Inforádió, Aréna
Egymást tanítjuk Milák Kristóffal. Szabó Álmos, Inforádió, Aréna
Mit hoz a most kezdődő tanév? Totyik Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.31. hétfő, 18:00
Bauer Bence
a Mathias Corvinus Collegium Magyar–Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Riasztották a NATO F-18-asait, bevetette Moszkva a félelmetes Iszkander-1000-es rakétát – Ukrajnai háborús híreink pénteken

Riasztották a NATO F-18-asait, bevetette Moszkva a félelmetes Iszkander-1000-es rakétát – Ukrajnai háborús híreink pénteken

Az Egyesült Államok elvárja, hogy Európa átvegye a felelősséget a saját konvencionális védelméért, és vezető szerepet vállaljon Ukrajna támogatásában – jelentette ki Elbridge Colby, az amerikai védelmi tárca védelmi politikáért felelős államtitkára szerdán a brüsszeli NATO-központban. Élesben használta Kijev ellen Oroszország a korszerűsített, Iszkander-1000-es rakétát – jelentette az RBK. Az új, Iszkander-1000 kódnevű, 9M723-2-es jelzésű fegyver több fejlesztést is kapott: 550 kilométerre növelték a hatótávolságát, új indítórendszert és korszerűbb rakétahajtóművet is építettek a fegyverrendszerbe. Tegnap riasztották a Románia légterét védő NATO-kontingenst, mivel fennállt a veszélye, hogy ismeretlen légi objektumok belépnek az ország területére Ukrajna felől – közölte az UNN. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt a tervezet, a gyalogosokat is keményen büntetné a szigorítás: a zebrán sem lehetne megúszni a bírságot

Itt a tervezet, a gyalogosokat is keményen büntetné a szigorítás: a zebrán sem lehetne megúszni a bírságot

A jövőben akár több tízezer forintos bírságot is kaphat az a gyalogos, aki mobiltelefont nyomkodva kel át az úton.

BBC
Business Sport Travel Science
China suspends rescue efforts at Nepal-Tibet border due to risk of second flood

China suspends rescue efforts at Nepal-Tibet border due to risk of second flood

Flash flooding on Wednesday has killed at least 469 people, as Beijing warns that a newly formed lake of rising water near the Nepal border could burst its banks.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 28. 06:42
Fregattokat vesz és bővíti az Achilles-pajzsot Görögország
2026. augusztus 28. 06:00
12 milliárd euró egy új csodafegyverre? Kaiser Ferenc a berlini tervekről
×
×