Autóbontó medvék Romániában – videó

Nem mindennapi jelenetet rögzített egy autós a Transzfogarasi úton: egy medve leszakította egy autó hátsó lökhárítóját.

Az eset a DN7C jelzésű Transzfogarasi úton történt Romániában. A szemtanúk szerint a közelben egy egész medvecsaládot is láttak, ezért elképzelhető, hogy a felvételen egy anyamedve látható.

A Maszol.ro által közzétett videón jól kivehető, ahogy az állat odalép az autóhoz, megragadja a lökhárítót, majd letépi azt – írja a vezess.hu.

A Transzfogarason nem számít ritkaságnak, hogy a medvék egészen közel merészkednek az úttesthez. Az állatok egy része kifejezetten hozzászokott az autókhoz és az emberek jelenlétéhez, amiben jelentős szerepe van annak, hogy a turisták rendszeresen megállnak mellettük, lefényképezik, illetve – ami még veszélyesebb – élelemmel kínálják őket. A hatóságok évek óta arra figyelmeztetnek, hogy a medvéket sem megközelíteni, sem etetni nem szabad.

Miért van ennyi medve?

A DN7C környéke Románia egyik legismertebb medvés útszakaszává vált. A turisták számára látványosságot jelentenek az út szélén feltűnő állatok, a medvék azonban idővel megtanulták, hogy az autók és az emberek közelében könnyen élelemhez juthatnak. Egy 2026 júliusában készült helyszíni riport szerzője egyetlen átkelés során tíz olyan útszakaszt is megfigyelt, ahol medvék tartózkodtak az út mellett.

A probléma nem csupán az, hogy az állatok elveszíthetik természetes óvatosságukat. A rendszeresen etetett medve egyre inkább az emberhez és az autókhoz társítja a táplálékot, és emiatt akár agresszívan is viselkedhet, ha nem kapja meg, amit vár. 2026-ban több turistát is megtámadtak medvék a Transzfogarason: egyes esetekben a sérültek maguk közelítették meg vagy etették az állatokat. Májusban egy bolgár turistát 20 ezer lejes bírsággal sújtottak, miután a medve megsebesítette, és a hatóságok szerint az állat etetésével maga is hozzájárult a veszélyes helyzet kialakulásához.

Az útszakaszon ugyanakkor nem pusztán kellemetlen turistalátványosságról van szó. 2026 júniusában egy svájci turistára támadt medve a Vidraru-gát közelében; a hatóságok később kilőtték az agresszív állatot. A román hatóságok ezért több figyelmeztető táblát helyeztek ki, és fokozott járőrözést is bevezettek a kockázatosabb területeken. Az Argeș megyei hatóságok szerint a Transzfogarason különösen fontos, hogy a turisták ne hagyjanak élelmet a sátrakban, ne közelítsék meg a vadállatokat, és ne próbálják őket lefényképezni vagy megetetni.