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Harry sussexi herceg és a felesége, Meghan hercegné egy veteránokat támogató országos jótékonysági intézmény épületébõl távozik Melbourne-ben 2026. április 14-én. A brit hercegi pár négynapos látogatáson tartózkodik Ausztráliában.
Nyitókép: MTI/EPA/AAP/Joel Carrett

Hat év után hozta meg a nagy döntést Harry herceg

Infostart / MTI

Hatévi távollét után visszaköltözött az Egyesült Államokból Nagy-Britanniába Harry sussexi herceg és családja.

A BBC brit közszolgálati médiatársaság beszámolója szerint a 78 esztendős III. Károly király és a néhai Diana hercegnő másodszülött fia amerikai feleségével, Meghan hercegnővel és két gyermekükkel, a hétéves Archie-val és az ötesztendős Lilibettel együtt szerdán érkezett Angliába magánrepülőgépen.

A hercegi család udvari források szerint a délnyugat-angliai Cotswolds országrészben telepedik le. Lakhelyük pontos helyszíne egyelőre nem ismert, de egybehangzó médiaértesülések szerint a rezidencia nem a királyi család tulajdona.

Harry hazaköltözésének híre a múlt héten került nyilvánosságra, de az első beszámolók csak arról szóltak, hogy a herceg és családja még augusztusban visszatér Kaliforniából Angliába, a pontos dátum akkor még nem volt ismert.

A szülők két gyermeküket már be is íratták egy brit iskolába, ahol Archie és Lilibet a jövő héten megkezdi tanulmányait.

A BBC szerdai beszámolója szerint egyelőre nem tisztázott, hogy a hercegi család biztonsági védelméről ki gondoskodik, és ennek költségeit ki finanszírozza.

Harry és Meghan 2020 márciusában világszerte hatalmas feltűnést keltő, teljesen váratlan döntéssel felhagyott a brit királyi család magas rangú tagjaiként rájuk háruló hivatalos feladatok ellátásával, és a házaspár nem sokkal később Kaliforniába költözött, jóllehet hercegi és hercegnői címét megtartotta. Kapcsolatuk a családtagokkal – különösen Harry bátyjával, Vilmos trónörökössel és feleségével, Katalin hercegnővel – azóta is rendkívül feszült.

A viszályt tovább mélyítette Harry herceg néhány éve megjelent, világszerte ugyancsak rendkívüli visszhangot keltő, „Spare” (Tartalék) című könyve, amely meglehetősen kényes, helyenként kifejezetten kínos részleteket tárt a nyilvánosság elé a királyi család életéből, és Harry mindezt azóta nem kevésbé kényes, további részleteket felfedő interjúkkal tetézte.

A herceg ugyanakkor tavaly májusban hosszú interjút adott a BBC televíziónak, elismerve: nagyon sok nézeteltérés volt közte és egyes családtagjai között, és tudja, hogy hozzátartozóinak egy része soha nem fog megbocsátani neki, ő azonban nagyon szeretne kibékülni velük, mivel „semmi értelme a további viaskodásnak”.

Hozzátette: nem tudja, hogy édesapjának – akinél két éve daganatos megbetegedést diagnosztizáltak – „mennyi ideje van hátra”.

Udvari források szerint egyelőre nincs szó arról, hogy Harry és Meghan visszatérne a királyi család tagjaként korábban betöltött feladatai ellátásához.

(A nyitóképen: Harry sussexi herceg és a felesége, Meghan hercegné egy veteránokat támogató országos jótékonysági intézmény épületébõl távozik Melbourne-ben 2026. április 14-én.)

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Kezdőlap    Külföld    Hat év után hozta meg a nagy döntést Harry herceg

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