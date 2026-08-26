Halálos fertőzés ütötte fel a fejét Hollandiában: már három esetet azonosítottak

Az NL Times című, angol nyelvű holland hírportál beszámolója szerint az RIVM 2020-at követően a múlt héten jelentette az első nyugat-nílusi vírusfertőzéses esetet Hollandiában. Közölte továbbá, hogy az országban bekövetkezett igazolt fertőzöttek száma háromra emelkedett.

A 2026-ban eddig jelentett három holland érintettről úgy vélik, hogy az országon belül fertőződhettek meg – tájékoztattak.

Noha az RIVM az elhunyt magánéletére és a hozzátartozók iránti tiszteletére hivatkozva nem kívánt további információkat megosztani, a De Volkskrant című holland napilap arról számolt be, hogy az illető idős volt. Egy, a nyugat-nílusi vírussal kórházban kezelt másik beteg is állítólag idős ember – írták.

Emlékeztettek, Hollandiában nemrégiben egy nő hunyt el, aki egy délkelet-európai utazás közben kapta el a vírust, ott jelentkeztek először a tünetei is. Egy másik érintett pedig véradás alkalmával kapta el a fertőzést augusztus 17-én – közölték.

A RIVM hangsúlyozta, hogy

a nyugat-nílusi vírussal való megfertőződés és a tünetek kialakulásának kockázata Hollandiában továbbra is nagyon kicsi.

A fertőzöttek többségénél nem jelentkeznek tünetek, ez a helyzet a hollandiai fertőzöttek körülbelül 80 százalékánál. A fertőzöttek 19 százaléka influenzaszerű tüneteket tapasztal, és legfeljebb egy százalékuk produkálhat súlyos neurológiai tüneteket – tették hozzá.

Augusztus eleje óta több lovat is diagnosztizáltak nyugat-nílusi vírussal Hollandiában, köztük főként az ország déli régióiban élő állatokat – írta a hírportál.

A nyugat-nílusi vírusfertőzés enyhébb lefolyása esetén láz, fejfájás, izom- és ízületi fájdalom, valamint emésztőrendszeri panaszok jelentkezhetnek. A súlyosabb esetekben agyhártya- vagy agyvelőgyulladás, illetve más neurológiai tünetek is kialakulhatnak. Különösen veszélyeztetettek az idősek és a legyengült immunrendszerűek. A vírus ellen nincsenek vakcinák vagy kezelések.

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) múlt heti adatai szerint Albánia, Ausztria, Franciaország, Németország, Görögország, Olaszország, Koszovó, Hollandia, Észak-Macedónia, Románia, Szerbia és Spanyolország jelentett idén eseteket.