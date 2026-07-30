ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.69
usd:
317.56
bux:
145080.86
2026. július 30. csütörtök Judit, Xénia
24 óra Ukrajna Hőség
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Budapapesti látkép naplfelkeltekor a Szabadság-szoborral az előtérben.
Nyitókép: Getty Images/ZoltanGabor

Életbe lépett a legmagasabb fokozatú hőségriasztás

Infostart / MTI

Életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás, amelyet az országos tisztifőorvos rendelt el csütörtök 0 órától kedd 24 óráig.

A HungaroMet veszélyjelzése szerint csütörtökön Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Veszprém, Fejér, Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyében 27 Celsius-fok felett alakul a középhőmérséklet, Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye kivételével máshol 25 fok felett várható a középhőmérséklet.

Pénteken Komárom-Esztergom, Fejér és Bács-Kiskun vármegyében 29 fok feletti középhőmérséklet várható. Nógrád, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékben 25, máshol 27 fok felett alakul a középhőmérséklet.

A több napon keresztül fennálló magas hőmérséklet rontja a fizikai és szellemi teljesítőképességet, fokozza a fáradékonyságot és a balesetek kockázatát, valamint kedvezőtlenül befolyásolja a szív- és érrendszeri, légzőszervi, illetve vesebetegségek lefolyását.

A hőterhelés legsúlyosabb következménye a hőguta, amely életveszélyes állapot, ezért rosszullét esetén az érintettet haladéktalanul hűvös helyre kell vinni, meg kell kezdeni a test hűtését, és szükség esetén mentőt kell hívni.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Életbe lépett a legmagasabb fokozatú hőségriasztás

időjárás

hőség

tisztifőorvos

hőségriasztás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Túlzás nélkül életveszélyessé vált a szárazság – „Akár a forró kipufogógáz is meggyújthatja a száraz aljnövényzetet”

Túlzás nélkül életveszélyessé vált a szárazság – „Akár a forró kipufogógáz is meggyújthatja a száraz aljnövényzetet”
Nyomatékosan kéri a katasztrófavédelem: senki semmilyen körülmények között ne gyújtson tüzet, ne hagyjon a napon fém- vagy üveghulladékot, járó motorral ne álljon meg aljnövényzet közelében, a mezőgazdasági munkások pedig bírják ki dohányzás nélkül, továbbá munkagépeiket folyamatosan tisztítsák, mert a növényi zúzalék rendkívül gyúlékony. Már emberéletet is követelt egy ártatlannak indult kerti rőzseégetés. Mukics Dániel katasztrófavédelmi szóvivőt az InfoRádió kérdezte.
 

Több mint egy napja küzdenek a lángokkal Százhalombattánál, és még nem látszik a vége

VIDEÓ
Forró ősz az olajpiacon. Pletser Tamás, Inforádió, Aréna
Árad, tetőzik, vagy apad a Tisza? Csizmadia Ervin, Inforádió, Aréna
Így vezethet az út az NHL-be. Szongoth Domán és Kovács Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.30. csütörtök, 18:00
Hack Péter
jogász, az ELTE emeritus professzora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Rossz hírt kapott a Nyugat a rettegett Oresnyik rakéta szétszedésével, Druzskivkát ostromolják az oroszok – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Rossz hírt kapott a Nyugat a rettegett Oresnyik rakéta szétszedésével, Druzskivkát ostromolják az oroszok – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Az orosz Oresnyik közepes hatótávolságú ballisztikus rakéta szinte teljesen külföldi alkatrészek nélkül készül, a komponensek egy részét pedig Fehéroroszországban gyártják – közölte Vlagyiszlav Vlaszjuk, az ukrán elnök szankciós politikáért felelős tanácsadója az RBK cikke szerint. A RIA Novosztyi az orosz Dél csapatcsoportosítás közleményére hivatkozva az írta, hogy az orosz erők a donyecki régióban behatoltak a Kramatorszktól délre fekvő Druzskivka városába. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Pesten ennyiért mit kapsz? Eladó a legendás vidéki étterem: panorámás terasz és lovagi terem is jár hozzá

Pesten ennyiért mit kapsz? Eladó a legendás vidéki étterem: panorámás terasz és lovagi terem is jár hozzá

Ritkán kerül ilyen a piacra: 139 millióért vihető Miskolc egyik rejtett gyöngyszeme, amihez lovagi étterem, titokzatos pince és városi panoráma is jár.

BBC
Business Sport Travel Science
US launches 'heavy' strikes on Iran after attempted attack on American troops

US launches 'heavy' strikes on Iran after attempted attack on American troops

The US military said the strikes were in response to Iran firing missiles at US forces in the Middle East on Tuesday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 30. 06:39
Hűvös helyet keres? Ez a lista segíthet
2026. július 30. 06:13
Itt a változás, folytatódik a váratlan tendencia a benzinkutakon
×
×