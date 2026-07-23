Különleges pillanatról posztolt Forsthoffer Ágnes

Több fontos intézkedéseket jelentett be a Magyar Péter miniszterelnök a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón: a kabinet bérplafont vezet be az állami cégek vezetőinél, áfamentessé teszi a vényköteles gyógyszereket, kiterjeszti a vagyonosodási vizsgálatokat, átalakítja az Állami Számvevőszéket, valamint több költségvetési visszaélési ügyben tett feljelentést. Magyar Péter szerint az intézkedések célja az állami kiadások csökkentése, az elszámoltatás felgyorsítása és a közpénzek felhasználásának átláthatóbbá tétele. A kormányfő kérdésekre válaszolva az államfő-jelölés, a költségvetés helyzetéről és a Balásy-cégek átvételéről is beszélt.