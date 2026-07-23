ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.44
usd:
319.98
bux:
144210.14
2026. július 23. csütörtök Lenke
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Forsthoffer Ágnes, a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök napirend előtt szólal fel az Országgyűlés rendkívüli ülésén 2026. július 21-én.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Különleges pillanatról posztolt Forsthoffer Ágnes

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Először írt alá törvényt a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök.

„Megtisztelő pillanat számomra: a köztársasági elnök jogkörének gyakorlójaként elsőként az iskolakezdési támogatás bevetésével összefüggő törvények módosításáról szóló törvényt írtam alá” – írta a közösségi oldalán Forsthoffer Ágnes, mellékelve az alábbi képet:

A törvényjavaslatot az Országgyűlés egyhangúlag támogatta, a törvény hamarosan kihirdetésre kerül a Magyar Közlönyben – tett hozzá a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök.

Sulyok Tamás köztársasági elnök szombaton aláírta az alaptörvény tizenhetedik módosítását, amelyben értelmében a módosítás hatálybalépését követő napon a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnt, jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke látja el. Az Országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Különleges pillanatról posztolt Forsthoffer Ágnes

törvény

aláírás

házelnök

köztársasági elnök

forsthoffer ágnes

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter friss bejelentései: a következő államfő nem a politika világából fog érkezni
kormányzati tájékoztató percről percre

Magyar Péter friss bejelentései: a következő államfő nem a politika világából fog érkezni
Szeptembertől jön a vényköteles gyógyszerek áfamentessége, dolgoznak a tűzifa áfamentességén, és az egészséges élelmiszerek áfakulcsának csökkentésén is – mondta Magyar Péter. Miniszterek, államtitkárok nem kapnak pénzt, ha felügyelőbizottsági tagok lesznek. Az állami cégek vezetőinél is jön a bérplafon. Tárgyalnak a politikusok és velük egy háztartásban élők vagyonosodási vizsgálatáról 20 évre visszamenőleg. Négy Eximbankhoz kötődő ügyben, 1000 milliárd forintos értékű ügyekben tettek feljelentést, köztük a volt Szofitel-szálló, a Duna Aszfalt és a dunakeszi járműjavító ügyében. Volt politikusból most nem lesz államfő, ez is kiderült.
 

Bejelentés: heteken belül áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek

Átfogó közlekedési fejlesztések indulnak Budapesten – itt a lista

A javítóintézetek visszakerülnek a gyermekvédelem alá, már zajlik a folyamat

Felülvizsgálják a honvédségnél „fiatalítást” és vizsgálják a szolgálati járandóság rendszerét

Újragondolná a kormány a Gondosóra programot

VIDEÓ
Mire lesz elég a brit kormányváltás? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Háború és Hormuz: Meddig tart ki az olajkészlet? Deák András, Inforádió, Aréna
Vb-gyorsmérleg: A könyvelők és a szurkolók is örültek. Szabados Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.23. csütörtök, 18:00
Szécsényi Gábor
Az Autó főszerkesztője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Magyar Péter bejelentette: radikális fizetéscsökkentés jön az állami cégeknél

Magyar Péter bejelentette: radikális fizetéscsökkentés jön az állami cégeknél

Több fontos intézkedéseket jelentett be a Magyar Péter miniszterelnök a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón: a kabinet bérplafont vezet be az állami cégek vezetőinél, áfamentessé teszi a vényköteles gyógyszereket, kiterjeszti a vagyonosodási vizsgálatokat, átalakítja az Állami Számvevőszéket, valamint több költségvetési visszaélési ügyben tett feljelentést. Magyar Péter szerint az intézkedések célja az állami kiadások csökkentése, az elszámoltatás felgyorsítása és a közpénzek felhasználásának átláthatóbbá tétele. A kormányfő kérdésekre válaszolva az államfő-jelölés, a költségvetés helyzetéről és a Balásy-cégek átvételéről is beszélt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Egyre brutálisabb, ami vidéken történik: ezreket kellett kitelepíteni, tovább tombolnak az erdőtüzek

Egyre brutálisabb, ami vidéken történik: ezreket kellett kitelepíteni, tovább tombolnak az erdőtüzek

A lángok nemcsak Franciaországban, hanem Európa több más országában, így Olaszországban és Spanyolországban is súlyos pusztítást végeznek.

BBC
Business Sport Travel Science
'What was their crime?': BBC visits Iran school where strike killed 120 children

'What was their crime?': BBC visits Iran school where strike killed 120 children

Nearly five months on, grief is still raw as a teacher and a mother recall the horror of the attack in Minab.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 23. 13:08
Az oktatási miniszter kinevezte a Klebelsberg Központ új vezetőjét
2026. július 23. 12:45
Újabb személyi változás a Fidesz-frakcióban
×
×