Különleges pillanatról posztolt Forsthoffer Ágnes

„Megtisztelő pillanat számomra: a köztársasági elnök jogkörének gyakorlójaként elsőként az iskolakezdési támogatás bevetésével összefüggő törvények módosításáról szóló törvényt írtam alá” – írta a közösségi oldalán Forsthoffer Ágnes, mellékelve az alábbi képet:
A törvényjavaslatot az Országgyűlés egyhangúlag támogatta, a törvény hamarosan kihirdetésre kerül a Magyar Közlönyben – tett hozzá a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök.
Sulyok Tamás köztársasági elnök szombaton aláírta az alaptörvény tizenhetedik módosítását, amelyben értelmében a módosítás hatálybalépését követő napon a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnt, jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke látja el. Az Országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania.