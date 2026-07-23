Veszélyes lehet, ezért kivonták a forgalomból ezt az élelmiszert

A tájékoztatás szerint a visszahívott termék minőségmegőrzési ideje 2026. augusztus 28., tételszáma 1160714. A termék gyártója a romániai székhelyű Biotrio TM S.R.L, a magyarországi forgalmazó, nagykereskedő a Real Nature Kft.

A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomon követi – közölték.

A Nébih a közleményben arra kéri a vásárlókat, hogy a visszahívott terméket ne fogyasszák el.

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