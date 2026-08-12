Már jött a vonat, amikor a rendőr megragadta a férfit

Szabó Ákos Richárd r. zászlós ért először a sínekhez, és elemlámpával kezdte meg a kutatást. Több száz méterre a vasúti átjárótól látta meg, hogy egy férfi fekszik a vágányon: nem mozdult, kérdésekre sem válaszolt – írja a police.hu.

Az egyenruhás közben észrevette, hogy vonat érkezik Beled irányából, így rögtön megragadta a férfi ruháját és lehúzta őt a sínekről a töltés oldalába. A tevékenységirányítók figyelmeztetésével párhuzamosan Kovács Péter r. főtörzszászlós a szolgálati gépkocsi fényjelzésével és elemlámpájával is jelzett a mozdonyvezetőnek, hogy állítsa meg a vonatot. Miután Szabó Ákos rádión szólt a kollégájának, hogy már nincsenek veszélyben, a vonat biztonságosan továbbhaladhatott.

A rendőrök ezután átadták a kétségbeesett férfit a mentősöknek, akik ellátták.

Van segítség!

A hatóság hangsúlyozza: „Mindannyiunk életében adódhatnak nehéz időszakok. Ha úgy érzi, hogy egyedül már nem tud megbirkózni a problémáival, forduljon bizalommal családtagjaihoz, barátaihoz vagy szakemberhez! A segítségkérés nem gyengeség, hanem az első lépés a megoldás felé.

Sürgős vagy veszélyhelyzet esetén keresse a 112-es segélyhívót! A Lelki Elsősegély Szolgálat (LESZ) pedig a 116-123-as számon bármely szolgáltatótól ingyen hívható a nap 24 órájában.”