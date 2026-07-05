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Nyitókép: Pixabay

Öten meghaltak a pusztító árvízben

Infostart / MTI

A nyugat-afrikai Togóban 5 ember meghalt a június végén keletkezett árvizekben, amelyeket az ország több régióját sújtó heves esőzések okoztak - derült ki a kormány szombat este közzétett jelentéséből.

A Guineai-öbölben június végén - az esős évszak kezdetén - rendkívüli mértékű csapadék hullott, amely súlyos árvizeket okozott Togóban, de Elefántcsontparton, Ghánában és Nigériában is.

A mai napig az ideiglenes mérleg szerint 5-en meghaltak, komoly anyagi károk keletkeztek, továbbá jelentős zavarok a közlekedésben – számolt be a kormány a nemzeti televízióban felolvasott közleményében.

A hétfőn több órán át tartó esőzések sok lakóházat elárasztottak, különösen a togói fővárosban, Loméban. Egyes háztartásokat elöntött a víz, lakóik kénytelenek voltak elhagyni otthonukat, és menedéket keresni szomszédjaiknál vagy rokonaiknál.

Az elmúlt napokban több politikai párt és civil társadalmi szervezet is felhívást intézett a katasztrófától megkímélt területek lakóihoz, hogy tanúsítsanak szolidaritást a katasztrófa sújtotta emberekkel.

"Ezek az ismétlődő áradások rávilágítanak arra, hogy sürgősen át kell gondolni a városfejlesztési és szennyvízelvezetési politikákat"

- bírálta a kialakult helyzetet a Népi Többségért Mozgalom (DMP, az ellenzéki politikai pártok és civil társadalmi szervezetek szövetsége) egy közleményében.

Togo nem az egyetlen ország, amelyet ilyen heves esőzések sújtottak: Elefántcsontparton 59, Ghánában pedig 12 ember vesztette életét.

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