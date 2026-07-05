Öten meghaltak a pusztító árvízben

A Guineai-öbölben június végén - az esős évszak kezdetén - rendkívüli mértékű csapadék hullott, amely súlyos árvizeket okozott Togóban, de Elefántcsontparton, Ghánában és Nigériában is.

A mai napig az ideiglenes mérleg szerint 5-en meghaltak, komoly anyagi károk keletkeztek, továbbá jelentős zavarok a közlekedésben – számolt be a kormány a nemzeti televízióban felolvasott közleményében.

TOGO - Au moindre début de toux, @FEGnassingbe embarque dans un jet privé pour se faire soigner dans les meilleurs hôpitaux de Milan, le tout aux frais du contribuable.



Pendant ce temps, les Togolais sont livrés à eux-mêmes. Entre l'extrême pauvreté, l'absence d'infrastructures… pic.twitter.com/DJeNbPaaul — Ablode Gbadja | #FreeTogo (@AblodeGbadja1) July 3, 2026

A hétfőn több órán át tartó esőzések sok lakóházat elárasztottak, különösen a togói fővárosban, Loméban. Egyes háztartásokat elöntött a víz, lakóik kénytelenek voltak elhagyni otthonukat, és menedéket keresni szomszédjaiknál vagy rokonaiknál.

Az elmúlt napokban több politikai párt és civil társadalmi szervezet is felhívást intézett a katasztrófától megkímélt területek lakóihoz, hogy tanúsítsanak szolidaritást a katasztrófa sújtotta emberekkel.

"Ezek az ismétlődő áradások rávilágítanak arra, hogy sürgősen át kell gondolni a városfejlesztési és szennyvízelvezetési politikákat"

- bírálta a kialakult helyzetet a Népi Többségért Mozgalom (DMP, az ellenzéki politikai pártok és civil társadalmi szervezetek szövetsége) egy közleményében.

Togo nem az egyetlen ország, amelyet ilyen heves esőzések sújtottak: Elefántcsontparton 59, Ghánában pedig 12 ember vesztette életét.