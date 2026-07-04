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Egy fénykép a Földről, a Hold felszínéről fotózva.
Nyitókép: Unsplash

Hamarosan egy újabb ország is leszáll a Holdra

Infostart / MTI

Dél-Korea 2030-ban egy magáncégekkel közösen kifejlesztett leszállóegységet küld a Holdra egy háromfokozatú hordozórakétával – közölte az állami űrügynökség.

A tájékoztatás szerint Dél-Korea célja, hogy 2035-re több száz műholdból álló, alacsony Föld-körüli pályán működő műholdas kommunikációs hálózatot hozzon létre, és 2030-ra előrehozza az ország első holdraszállását.

A Koreai Űrügynökség (KASA) a délkeleti Dzsindzsu városában tartott, a fejlett iparfejlesztésről szóló nyilvános tájékoztatón mutatta be a tervet. A stratégiát aznap korábban hagyta jóvá az I Dzsemjong dél-koreai elnök vezette Nemzeti Űrtanács.

A beszámoló szerint a hálózat kiépítése hozzájárul majd Dél-Korea hazai műhold- és hordozórakéta-fejlesztési és -gyártási ökoszisztémájának megerősítéséhez, miközben az ország a SpaceX Starlink-hálózatának saját változatának kiépítésére törekszik.

Az ügynökség közlése szerint 128 és 512 műhold közötti számú műholdat terveznek pályára állítani, amelyek költsége ötévente legalább 4 billió von (2,62 milliárd dollár), de akár háromszorosa is lehet.

A kormány azt is bejelentette, hogy magáncégekkel közösen egy speciális célú társaságot tervez létrehozni a műholdak által gyűjtött információk értékesítésére. Az ügynökség közlése szerint ez a társaság, amelynek több mint 70 százalékban magáncégek lesznek a tulajdonosai, várhatóan 2034-re több mint 1,7 milliárd dolláros árbevételt fog elérni.

A KASA célja továbbá, hogy Dél-Korea első holdra szállását két évvel a tervezett időpont előtt, 2030-ra előrehozza. Nem várják meg az újgenerációs hordozórakéta elkészültét, amelynek indítását 2032-re tervezték, ehelyett kezdeményezik, hogy 2030-ban egy magánszférában kifejlesztett kis leszállóegységet küldjenek a Holdra egy háromfokozatú, Nuri (KSLV-2) típusú hordozórakétával.

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