Takarítógéppel gázoltak halálra egy strandon alvó férfit

Halálos baleset történt egy népszerű spanyol tengerparton, ahol egy strandkarbantartó jármű elütött egy alvó férfit – írja a Daily Mail híradása nyomán az Origo.

A tragédia a spanyolországi Tarragona városában található L'Arrabassada strandon történt, vasárnap hajnalban. A helyszínre riasztott mentők ellátták a sérültet, majd kórházba szállították, ahol másnap belehalt sérüléseibe.

A rendőrség megkezdte a baleset körülményeinek kivizsgálását. A takarítójármű vezetője a hatóságoknak azt mondta, hogy nem vette észre a férfit. A lap úgy tudja., hogy az áldozat egy pokróc alatt aludt, így nehezebben volt észlelhető. A férfi állampolgárságát a hatóság egyelőre nem tette közzé.