ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.87
usd:
312.38
bux:
139845.13
2026. július 2. csütörtök Ottó
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
18 éven felülieknek
Az ön által letölteni kívánt tartalom olyan elemeket tartalmaz, amelyek Mttv. által rögzített besorolás szerinti V. vagy VI. kategóriába tartoznak, és a kiskorúakra káros hatással lehetnek.

Ha szeretné, hogy az ilyen tartalmakhoz kiskorú ne férhessen hozzá, használjon szűrőprogramot
MÉG NEM VAGYOK 18 ÉVES
Nyitókép: Unsplash

Takarítógéppel gázoltak halálra egy strandon alvó férfit

Infostart

A férfi egy pokróccal betakarva aludt a tengerparton, ezért a jármű vezetője nem vette észre.

Halálos baleset történt egy népszerű spanyol tengerparton, ahol egy strandkarbantartó jármű elütött egy alvó férfit – írja a Daily Mail híradása nyomán az Origo.

A tragédia a spanyolországi Tarragona városában található L'Arrabassada strandon történt, vasárnap hajnalban. A helyszínre riasztott mentők ellátták a sérültet, majd kórházba szállították, ahol másnap belehalt sérüléseibe.

A rendőrség megkezdte a baleset körülményeinek kivizsgálását. A takarítójármű vezetője a hatóságoknak azt mondta, hogy nem vette észre a férfit. A lap úgy tudja., hogy az áldozat egy pokróc alatt aludt, így nehezebben volt észlelhető. A férfi állampolgárságát a hatóság egyelőre nem tette közzé.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Takarítógéppel gázoltak halálra egy strandon alvó férfit

spanyolország

haláleset

jármű

tengerpart

takarítás

tragédia

strand

gázolás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Mikor csapnak le a Kremlre is az ukrán drónok? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
Az emberség is gyógyít a kórházban? Velkey György János, Inforádió, Aréna
Hőségriadó: mikor fogy ki a víz a csapból? Kovács Károly, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.02. csütörtök, 18:00
Vasas Gábor
a HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Minden magyar Revolut-ügyfél megérkezett a helyi fióktelephez, percenként szereznek egy új ügyfelet

Minden magyar Revolut-ügyfél megérkezett a helyi fióktelephez, percenként szereznek egy új ügyfelet

A Revolut Bank bejelentette, hogy lezárta több mint 2 millió jogosult magyarországi lakossági ügyfelének áthelyezését a helyi fióktelephez, akik így mostantól hozzáférhetnek a Revolut magyarországi bankszámláihoz - közölte a neobank.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
A rekord hőségben üt vissza Európa egyik legnagyobb klímavédelmi hibája: erre alig jutott pénz

A rekord hőségben üt vissza Európa egyik legnagyobb klímavédelmi hibája: erre alig jutott pénz

A sorra megdőlő nyári melegrekordok egyértelművé tették, hogy bár Európa élen jár a klímasemlegességi célok kitűzésében, a felmelegedés fizikai hatásaival szemben továbbra is felkészületlen.

BBC
Business Sport Travel Science
At least 13 killed in large-scale Russian missile and drone strikes on Kyiv

At least 13 killed in large-scale Russian missile and drone strikes on Kyiv

Russia launched its biggest strikes on the city in weeks with children among the "significant number" of casualties, Ukrainian officials say.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 2. 08:55
Túlélő 8 nap után Venezuelában!
2026. július 2. 06:36
A NASA egy vakmerő és veszélyes műveletre készül
×
×