Két hétig bujkált a zsiráf, vajon hogy csinálta?

Texasban két hét után megtalálták az otthonából elkóborolt zsiráfot – közölték a helyi hatóságok.

A 3 éves Gracie-t repülőgépről, egy nehezen megközelíthető hegyvidéki erdős területen fedezték fel, alig 7 kilométerre attól a farmtól, amelyen tartják – jelezte Nathan Johnson, Real megye seriffje pénteken.

Vick Jones, az egzotikus állat tulajdonosa közölte: azt valószínűsíti, hogy Gracie eltévedt, miközben táplálékot keresett, ugyanis alig néhány hete került hozzájuk, és még nem szokta meg új lakhelyét. Kiemelte, hogy a hasonló esetek elkerülése érdekében azt tervezi, kerítést épít a zsiráf számára kijelölt területen.

Az állatot egy másik zsiráffal együtt a Cedar Hollow nevű magánbirtokon tartják a szövetségi állam Texas Hill Country nevű hegyvidéki, lakott területektől távol eső részén.

Az Egyesült Államokban Texasnak ezen a részén tartják a legtöbb egzotikus vadállatot – mutatott rá a zsiráfszökés kapcsán a seriff. Hozzátette: eltűnt majmok és zebrák ügyében is volt már teendője, de zsiráffal most akadt dolga először.