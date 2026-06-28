ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
353.83
usd:
310.78
bux:
139790.13
2026. június 28. vasárnap Irén, Levente
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Két hétig bujkált a zsiráf, vajon hogy csinálta?

Infostart / MTI

A 3 éves Gracie-t repülőgépről, egy nehezen megközelíthető hegyvidéki erdős területen fedezték fel, alig 7 kilométerre attól a farmtól, amelyen tartják – jelezte Nathan Johnson, Real megye seriffje pénteken.

Texasban két hét után megtalálták az otthonából elkóborolt zsiráfot – közölték a helyi hatóságok.

A 3 éves Gracie-t repülőgépről, egy nehezen megközelíthető hegyvidéki erdős területen fedezték fel, alig 7 kilométerre attól a farmtól, amelyen tartják – jelezte Nathan Johnson, Real megye seriffje pénteken.

Vick Jones, az egzotikus állat tulajdonosa közölte: azt valószínűsíti, hogy Gracie eltévedt, miközben táplálékot keresett, ugyanis alig néhány hete került hozzájuk, és még nem szokta meg új lakhelyét. Kiemelte, hogy a hasonló esetek elkerülése érdekében azt tervezi, kerítést épít a zsiráf számára kijelölt területen.

Az állatot egy másik zsiráffal együtt a Cedar Hollow nevű magánbirtokon tartják a szövetségi állam Texas Hill Country nevű hegyvidéki, lakott területektől távol eső részén.

Az Egyesült Államokban Texasnak ezen a részén tartják a legtöbb egzotikus vadállatot – mutatott rá a zsiráfszökés kapcsán a seriff. Hozzátette: eltűnt majmok és zebrák ügyében is volt már teendője, de zsiráffal most akadt dolga először.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Két hétig bujkált a zsiráf, vajon hogy csinálta?

zsiráf

kerítés

texas

szökés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Támad a hőkupola: most megdől az abszolút melegrekord is? Gaál Áron, Inforádió, Aréna
Félidei állás: nyerésre áll a foci a vb-n? Mészöly Géza és Újvári Gábor, Inforádió, Aréna
Alkotmányos válság: volt vagy lesz? Novák Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.29. hétfő, 18:00
Kovács Károly
a Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Drámai percek a ferihegyi kifutópályán: füstölni kezdett a hatalmas teherszállító gép futóműve a földet éréskor

Drámai percek a ferihegyi kifutópályán: füstölni kezdett a hatalmas teherszállító gép futóműve a földet éréskor

Vasárnap hajnalban meghibásodott egy repülőgép fékje a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, a hibát elhárították, sérülés nem történt – közölte a Budapest Airport az MTI érdeklődésére.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elképesztő siker: magyar hokist választott ki egy NHL-csapat, ma már el is utazott Buffaloba

Elképesztő siker: magyar hokist választott ki egy NHL-csapat, ma már el is utazott Buffaloba

A 18 éves csatár mindössze a negyedik magyar születésű hokis, akit kiválasztottak a tengerentúli elitligában.

BBC
Business Sport Travel Science
Families calling out to loved ones trapped in rubble by Venezuela quakes

Families calling out to loved ones trapped in rubble by Venezuela quakes

In La Guaira, desperate families keep vigil at buildings where they fear their relatives are trapped, but face an impossible task to move heavy debris.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 28. 10:58
Ismét lőnek az amerikaiak
2026. június 28. 08:17
Szomáliai sofőr hajtott emberek közé Londonban, sok a sérült
×
×