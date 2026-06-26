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Nyitókép: Pixabay

Négymillió ukrán státusáról született fontos döntés

Infostart / MTI

Az Európai Bizottság a menekültek védelmi státuszának meghosszabbítását javasolja – ehhez kapcsolódik egy sor jog az egészségügytől az iskoláztatásig.

Az ukrajnai háború elől menekülteknek biztosított védelmi státusz érvényességének egy éves meghosszabbítását javasolja az Európai Bizottság – jelentette be Magnus Brunner belügyi biztos Brüsszelben pénteken.

Brunner sajtótájékoztatóján közölte, a bizottsági javaslat célja a jogbiztonság fenntartása, a stabilitás és a kiszámíthatóság biztosítása, mivel az Ukrajnából elmenekültek védelme továbbra is szükséges.

Hangsúlyozta: Ukrajna védelmi képességeinek szavatolása érdekében

az EU nem biztosít ideiglenes védelmi státuszt azoknak az újonnan érkezett ukrajnaiaknak, akiknek az ukrán hatóságok nem engedélyezték az ország elhagyását katonai kötelezettségeikre tekintettel.

Fontosnak nevezte, hogy a tagállamok haladjanak az ideiglenes védelmi státusz fokozatos és koordinált megszüntetését célzó felkészüléssel, melynek magában kell foglalnia mind a hosszabb távú legális tartózkodási engedély megszerzésének lehetőségét, mind pedig a fenntartható hazatérés és az ukrajnai visszailleszkedés lehetőségeit, amint a helyzet ezt lehetővé teszi.

Közölte: az uniós bizottság a tagállamokkal és az ukrán hatóságokkal szoros együttműködésben az önkéntes visszatérést segítő kísérleti program kialakításán dolgozik. A program egyebek mellett a munkahelyteremtés, a lakhatás és az oktatás területén fog támogatást nyújtani azoknak, akik vissza kívánnak térni Ukrajnába - magyarázta.

Ha Ukrajnában megváltoznak a körülmények, lehetővé téve a fokozatos visszatérést és a fenntartható visszailleszkedést Ukrajnában, az Európai Bizottság javaslatot tehet az ideiglenes védelmi státusz felfüggesztésére a tervezett befejezési dátumnál korábban – tette hozzá az uniós biztos.

A 2022. február 24-én kezdődött háború miatt Ukrajnából elmenekültek közül

mintegy 4,4 millióan regisztráltak ideiglenes védelemre, amelynek révén kaphatnak egyebek mellett egészségügyi ellátást, dolgozhatnak, a gyermekeik pedig állami iskolába járhatnak.

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Tisza-kormány: Magyar Péter az Eurogroup vezetőjével tartott közös sajtótájékoztatót, ahol az euró bevezetésének menetéről beszélt

Tisza-kormány: Magyar Péter az Eurogroup vezetőjével tartott közös sajtótájékoztatót, ahol az euró bevezetésének menetéről beszélt

Továbbra is sebes tempót diktál a Tisza-kormány, amely a héten két jelentős kormányülést is összehívott. Szerdán a hajnali órákba nyúló egész napos egyeztetés után csütörtökön a hőhelyzettel kapcsolatos felkészülésről és a Budai Vár felújítása körüli helyzetről tartott sajtótájékoztatót Magyar Péter miniszterelnök és a beruházási ügyekért felelős Vitézy Dávid. A nap azonban egyéb fejleményeket is tartogatott. Újabb részletek derültek ki a Szuverenitásvédelmi Hivatal bezárásáról, felmerült az egyre indokolatlanabbá váló árrésstop megszüntetése, és a határon túli támogatásokat is átvilágítják. Ezek mellett azonban a legmeghatározóbb hír az volt, hogy máris gyanúsítottként merült fel Orbán Viktor neve az ukrán „aranykonvoj”-ügyben. Pénteken újabb fontos egyeztetések zajlanak, hiszen a Pénzügyminisztérium meghívására Budapestre látogatott az Eurogroup vezetője, akivel Magyar Péter mellett a tárca vezetője, Kármán András is az euró bevezetéséről egyeztetett. Az előzetes bejelentések szerint még ugyanezen a napon háromnapos kihelyezett kormányülés kezdődik.

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