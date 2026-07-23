A nagy kérdés: miért választják az online gyógyszervásárlást az orvosi konzultáció helyett?

A kutatást Sophie Hermans egészségügyi miniszter kezdeményezte, miután egyre nagyobb aggodalmat keltenek az interneten értékesített készítményekhez köthető sérülések és halálesetek.

Laura Smit-Rigter, a Trimbos országos drogmonitorozási és szakpolitikai koordinátora az NOS közszolgálati műsorszolgáltatónak elmondta: az interneten vásárolt gyógyszerek között hamisítványok is előfordulhatnak, amelyeknek hatóanyag-tartalma vagy adagolása jelentősen eltérhet a feltüntetettől. Ez akár életveszélyes következményekkel is járhat.

A témára különösképpen ráirányította a figyelmet a Funcaps nevű internetes áruház ügye. A webshopot működtető két férfi 2025-ben állt bíróság elé, mert az ügyészség szerint az általuk forgalmazott hamis és illegális gyógyszerek legalább 27 ember halálával hozhatók összefüggésbe.

A Funcaps többek között benzodiazepineket, opioidszármazékot tartalmazó fájdalomcsillapítót és 2F-ketamint értékesített. A készítményekhez nem mellékeltek betegtájékoztatót vagy használati útmutatót, az értékesítést pedig kedvezményekkel és mintacsomagokkal ösztönözték.

A Trimbos kutatása arra is választ keres, milyen okok állnak az önkezelés és az internetes gyógyszervásárlás terjedése mögött.