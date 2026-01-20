ARÉNA - PODCASTOK
Windsor, 2025. november 4.David Beckham korábbi angol válogatott labdarúgó a feleségével, Victoriával, miután III. Károly brit király a Brit Birodalom Érdemrendjének lovagrenden kívüli lovag címével tüntette ki a windsori kastélyban 2025. november 4-én.
Nyitókép: MTI/AP/PA pool/Andrew Matthews

Botrány Beckham családjában: megszólalt a világsztár

Infostart

Egy nappal azután, hogy David Beckham fia, Brooklyn Beckham hatoldalas Instagram-nyilatkozatban robbantotta ki nyíltan a családi konfliktust, az egykori sztárfocista megszólalt a nyilvánosság előtt. Szavai egyértelműen új megvilágításba helyezik a mélyülő családi viszályt.

David Beckham először reagált fia, Brooklyn Beckham sokkoló közösségi médiás nyilatkozatát követően, amelyben a 26 éves sztárcsemete kijelentette: nem kíván kibékülni a családjával, és életében először saját magát és a házasságát helyezi előtérbe.

A volt futballsztár a davosi Világgazdasági Fórum idején, a CNBC Squawk Box című műsorában szólalt meg, mindössze órákkal az Instagram-poszt nyilvánosságra kerülése után.

Beckham a beszélgetésen a közösségi média hatásairól és a gyereknevelés dilemmáiról beszélt, hangsúlyozva: szerinte elengedhetetlen, hogy a fiatalok saját hibáikból tanuljanak.

Hibáznak, de a gyerekeknek szabad hibázniuk. Így tanulnak. Ezt próbálom megtanítani a gyerekeimnek is: néha hagyni kell, hogy elkövessék ezeket a hibákat – írja a Daily Mail alapján az Index.

Bár a családi konfliktust közvetlenül nem említette, a megszólalás időzítése miatt sokan Brooklyn nyilatkozatára adott burkolt reakcióként értelmezik a szavait. David Beckham arról is beszélt, hogy a közösségi média egyszerre veszélyes és rendkívül erős eszköz, amelyet – saját példáján keresztül – akár jó célokra is lehet használni, például humanitárius ügyek szolgálatában.

A Davosban készült fotók tanúsága szerint Beckham láthatóan feszülten és megviselten vett részt nyilvános szereplésein,

ami tovább erősítette azokat a találgatásokat, hogy a családi válság komoly érzelmi terhet ró rá. A Beckham család hivatalosan továbbra sem kommentálja Brooklyn Beckham vádjait, ám az egykori focista mostani megszólalása az első jel arra, hogy a történtekre – ha közvetetten is – reagált.

Családi válság

A 26 éves Brooklyn hétfő este hatoldalas posztban jelentette ki, hogy szerinte szülei a nyilvánosságot és a Beckham brand fenntartását fontosabbnak tartották a magánéletnél, és ez súlyos szorongást okozott neki. A fiú szerint a fordulópontot a feleségével, Nicola Peltzcel kötött házassága jelentette. Állítása szerint a kapcsolat békét és megkönnyebbülést hozott számára, és segített kilépni abból a nyomásból, amelyet a családi környezetben érzett.

Kijelentette, hogy nem kíván kibékülni a családjával, és „életében először” kiáll magáért.

A kellemetlen anyós: Victoria Beckham

A konfliktus a 2022-es esküvőig nyúlnak vissza. Brooklyn Beckham most részletesen is felidézte azt az eseményt, amely szerinte végleg megmérgezte a viszonyt. Elmondása szerint édesanyja, Victoria Beckham az utolsó pillanatban mondta le Nicola menyasszonyi ruhájának elkészítését, majd az esküvő egyik legintimebb pillanatát is „elvette” tőlük.

Brooklyn Beckham állítása szerint az első táncukra készültek, amikor Marc Anthony – a vendégek előtt – az édesanyját hívta a színpadra, és nem a feleségét. „Soha életemben nem éreztem magam ennyire megalázva” – írta, hozzátéve, hogy az élmény annyira megviselte őket, hogy később a család nélkül újították meg fogadalmukat.

A mostani nyilvános kiállás nem előzmény nélküli. Brooklyn már hónapokkal ezelőtt kérte szüleit, hogy csak ügyvédeken keresztül kommunikáljanak vele. Ő és felesége az ünnepeket Floridában töltötték, távol maradtak David Beckham 50. születésnapjától és más családi eseményektől is. A konfliktus a közösségi médiában is látványossá vált: Brooklyn blokkolta szüleit és testvéreit, Romeót és Cruzt, és egy provokatív TikTok-videóval is utalt a szakításra. Mindeközben nagyszüleivel továbbra is tartja a kapcsolatot.

