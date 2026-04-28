2026. április 28. kedd Valéria
A young couple is interested in buying a new refrigerator in an appliance store. They inspecting a new one with assistance of a mature female sales clerk. Shot taken from the side towards the group.
Nyitókép: Getty Images

Nagyon hűvös: meglepő dolgot szíjazott hátára a futó

Infostart

A 30 éves brit férfinél az orvosok szerint hamarosan demencia alakulhat ki.

Hűtőszekrénnyel a hátán teljesítette a londoni maratont a hétvégén egy 30 éves brit férfi. Ezt azért tette, hogy felhívja a figyelmet egy ritka genetikai betegségre, amely miatt az orvosok szerint rövidesen demencia alakulhat ki nála – írta meg a 24.hu.

Jordan Adams a LADbible szerint azért döntött úgy, hogy nekivág a kihívásnak, hogy a frontotemporális demencia nevű súlyos betegségre felhívja a figyelmet, amelyben a hollywoodi sztár, Bruce Willis is szenved. Mint a cikkben írják, ezen súlyos betegség miatt veszítette el ugyanis édesanyját. Családjában mások is voltak, akiknél demencia alakult ki. Édesanyjánál viszonylag fiatalon jelentkeztek az első tünetek, amelyek az évek során egyre súlyosabbá váltak, végül pedig teljesen megváltoztatták személyiségét és mindennapi életét.

Hozzáteszik, hogy a történetet személyesebbé teszi, hogy Adamsnél és testvérénél, Ciannál is kimutatták a genetikai vizsgálatok, hogy nagy valószínűséggel mindketten örökölték a betegséget okozó hibás géneket. Az orvosok szerint emiatt a következő 10 évben a testvérpár mindkét tagjánál megjelenhetnek a frontotemporális demencia első tünetei.

Jordan a londoni maraton előtt hozzátette: édesanyja halála és a saját diagnózisa után ő maga is mentális egészségi problémákkal küzdött. Depressziója volt, ugyanakkor az emberek, a barátok, a család és a támogatás mentette meg. A hűtőszekrény cipelése szimbolizálja azt a nehéz terhet, amelyet cipelnie kell – olvasható a cikkben.

london

futás

hűtőszekrény

maraton

Választmány: Orbán Viktor felajánlotta lemondását, de nem fogadták el

Fónagy János volt államtitkár szerint nincs kihívója a pártvezetőnek, Kövér László egykori házelnök a közelgő tisztújítást ajánlotta a média figyelmébe a Visi Imre utcában. Radics Béla ütőképes, színes frakciót lát maga körül, Deutsch Tamás pedig vállalkozna.
 

Rendkívüli fogolycsere helyszíne volt a lengyel–fehérorosz határ

Az Egyesült Államok közvetítésével öt-öt fogvatartottat cseréltek ki a lengyel–belarusz határon, köztük három lengyel és két moldovai állampolgárt – írja a The Kyiv Independent.

Eltűnik a Balaton vize az ivóvízrendszerből: nagy átalakítás indul a háttérben

Fokozatosan kivezetik a Balaton vizének ivóvízellátásban betöltött szerepét egy most zajló, több milliárd forintos fejlesztési program keretében - derül ki a térség víziközmű-ellátását érintő beruházásból.

UK and US always find ways to come together, King to tell Congress

King Charles will address the US Congress on Tuesday at a time of diplomatic tensions between London and Washington.

2026. április 28. 13:39
Lövöldözés Athénban
2026. április 28. 10:59
Amerikában ünnepelt Kapu Tibor
