2026. február 18. szerda Bernadett
Azbesztet tartalmazó palatető darabjai egymásra rakva.
Nyitókép: Facebook/ Balatonalmádi Város

60 tévé és 30 hűtő az udvaron: ítélet a bábolnai veszélyes hulladék ügyében

Infostart

A Komáromi Járásbíróság jelentős mennyiségű veszélyes hulladékra elkövetett hulladékgazdálkodás rendje megsértésének bűntette miatt indult ügyben tartott nyilvános, folytatólagos tárgyaláson hozott ítéletet.

A megállapított tényállás szerint a II. és III. rendű vádlott 2022. júniusáig bábolnai albérletük udvarán legalább 60 kiselejtezett TV készüléket és 30 kiselejtezett hűtőszekrényt halmozott fel. A két férfi 2022. június elején az I. rendű vádlott házába költözött, akinek a hozzájárulásával a TV készülékeket és a hűtőszekrényeket az épület melletti földterületre szállították, ott jogtalanul elhelyezték.

Ezen a földterületen az I. rendű vádlott 2022. június 21. előtt jogtalanul elhelyezett bontásból származó, azbesztet tartalmazó palatetőt és gumis palaborítást – olvasható a Tatabányai Törvényszék közleményében.

A három férfi által elhelyezett és

felhalmozott tárgyak veszélyes hulladéknak minősülnek, ezek súlya legalább 3050 kilogramm, mennyisége 131,97 köbméter.

A jogellenes hulladékelhelyezést az önkormányzat dolgozói észlelték. A két vádlott a nyomozás ideje alatt a hulladékot elszállította a hulladékgazdálkodásra engedéllyel rendelkező telephelyekre, ahol azokat átvették, így a környezeti elemek veszélyeztetettsége megszűnt.

A bíróság a vád tényállásával és a jogi minősítéssel egyezően állapította meg a két vádlott bűnösségét, a II. rendű vádlottat, mint visszaesőt, 2 év börtönbüntetésre, mellékbüntetésként 3 év közügyektől eltiltásra, a III. rendű vádlottat 2 év – végrehajtásában 3 évre felfüggesztett - börtönbüntetésre ítélte. Az ítélet a III. rendű vádlott vonatkozásában jogerős, míg a II. rendű vádlott enyhítésért és jogi minősítés megváltoztatásáért jelentett be fellebbezést.

Az I. rendű vádlott elhalálozott, ezért vele szemben az eljárás megszűnt.

