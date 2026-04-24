Nagyot lép egy európai nagyhatalom: búcsút int a gázkazánoknak

Újabb fordulat körvonalazódik az európai energiapiacon: Franciaország tovább szigorítaná a gázkazánok használatát, ami illeszkedik abba a hosszabb távú uniós stratégiába, amely a fosszilis alapú fűtési rendszerek teljes kivezetését célozza – írja a Le Monde beszámolója nyomán az Economx.

Ugyan nem egyik napról a másikra fogják leszerelni az összes ilyen készüléket, a szabályozási környezet egyre egyértelműbben abba az irányba mutat, hogy a gáz szerepe fokozatosan háttérbe szorul a lakossági fűtésben.

Az EU egyik célja, hogy 2040-re eltűnjenek a fosszilis fűtőanyaggal üzemelő kazánok, ezért a támogatási rendszerből hamarosan teljesen kiszorulnak ezek a megoldások. A tagállamok ennek megfelelően egyre szigorúbb szabályokat vezetnek be, különösen az új építésű ingatlanoknál, illetve a régi rendszerek cseréjénél, ahol mind gyakrabban terelik a fogyasztókat alternatív, alacsonyabb kibocsátású technológiák felé.

A franciaországi döntés hátterében nem csak klímavédelmi szempontokat kell keresni, az elmúlt évek energiaválságai, geopolitikai feszültségei megmutatták, milyen mértékben függ az EU a földgázimporttól, ami gazdasági kockázatokat hordoz magában. A fűtésrendszerek átalakítása így a kibocsátás csökkentése mellett az importfüggőséget is mérsékli.

Magyarország szempontjából mindez azért különösen fontos, mert a háztartások jelentős része ma is földgázzal fűt. Bár a konkrét szabályozás továbbra is tagállami hatáskörben marad, az európai trendek előbb-utóbb a hazai piacra is begyűrűzhetnek: nőhet az alternatív megoldások szerepe, és felértékelődhetnek az energiahatékonysági beruházások.