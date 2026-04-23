Újabb letartóztatási hullám rázza a török ellenzéket

Onursal Adigüzel, az isztambuli Atasehir kerület polgármestere és további 18 személy, köztük több alpolgármester ellen vesztegetés vádjával adtak ki elfogatóparancsot a hatóságok.

Összesen így már a CHP 21 polgármestere van vizsgálati fogságban.

A Köztársasági Néppárt két évvel ezelőtt meglepetésszerű sikereket ért el a helyhatósági választásokon, és azóta egyre nagyobb nyomás nehezedik a párt politikusaira, akik azt állítják: a Recep Tayyip Erdogan államfő vezette kormány politikai kampányának áldozatai.