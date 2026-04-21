Elon Musk nemet mondott a bíróságnak

Az ügyészség megerősítette az AFP hírügynökségnek a Le Canard enchaîné című szatirikus hetilap értesülését a távolmaradásról. „Jelenlétük vagy távollétük nem akadálya a nyomozás folytatásának” – tudatták. Kiemelték, hogy Elon Musk és Linda Yaccarino „a történések idején az X platform tényleges és jogi vezetőiként” érintettek az ügyben.

Franciaországban a platform ellen 2025 elején tett feljelentések eredményeképpen folyik előzetes eljárás amiatt, hogy elfogultság fedezhető fel az algoritmusokban, valamint „a gyanú szerint az X algoritmusát külföldi beavatkozásra használták”.

Az egyik feljelentést Emmanuel Macron francia elnök pártjának egyik nemzetgyűlési képviselője, Éric Bothorel, a téma szakértője tette. A képviselő figyelmeztette az ügyészséget:

nyilvánvaló beavatkozások történtek az X algoritmusába azóta, hogy a platform 2022-ben Elon Musk tulajdonába került.

Az eljárás megindítása nem hagyta közömbösen az amerikai milliárdost, főleg azóta, hogy a francia vizsgálóbírók február közepén házkutatást rendeltek el az X párizsi irodáiban és beidézték tulajdonosát kihallgatásra.

„Ezek elmebetegek” – írta Elon Musk franciául március közepén az X-en.

A párizsi ügyészség tavaly július 11-én jelezte, hogy vizsgálat indult az X platformmal mint jogi személlyel és az azt működtető természetes személyekkel szemben. A vádhatóság megbízta a csendőrség illetékes részlegét a jogsértések vizsgálatával.

A vizsgálatot az ügyészség később kiterjesztette a nyáron beérkezett további feljelentések hatására. Ezek az X-hez hozzáféréssel rendelkező Grok chatbot működését kifogásolták, ugyanis ez a csevegőrobot holokauszttagadó, valamint a mesterséges intelligencia segítségével szexuális jellegű videók és hanganyagok alapján készült valósághű, de hamis tartalmak, vagyis deepfake-ek terjedéséhez vezetett. Például tavaly év végén, egy Franciaországban csaknem egymillió használó által látott bejegyzésben tagadták, hogy a nácik a gázkamrákat emberek tömeges elpusztítása céljából hozták létre. A nyomozás „pedofil jellegű képek birtoklásának” és „emberiesség elleni bűncselekmények tagadásának” gyanúja miatt indult el.

A nyomozás „az X platform részéről a francia jogszabályok esetleges megsértésére vonatkozik, amelyeknek természetesen meg kell felelnie (a vállaltnak) francia területen” – emlékeztetett a párizsi ügyészség.

Az X France vezérigazgatója, Laurent Buanec 2025. január 22-én azt közölte: „az X szigorú, világos és nyilvános szabályokkal rendelkezik a gyűlöletbeszéd ellen”, és

algoritmusát úgy alkották meg, hogy „lehetőleg ne ajánljon gyűlöletkeltő tartalmakat”.

A közösségi médiacég a februári házkutatásokat „jogellenes bírói cselekménynek” és „politikai indíttatású” intézkedéseknek minősítette, és visszautasította, hogy bármilyen jogsértést követett volna el. Azt is jelezte, hogy „nem hagyja magát megfélemlíteni”.

„A párizsi ügyészség nyilvánvalóan nyomást próbál gyakorolni az X amerikai vezérigazgatóságára a francia egységét vizsgálva” – vélekedett az amerikai vállalat.

A párizsi ügyészség szombaton azt közölte, hogy „a francia büntetőeljárásnak megfelelően, amely garantálja, hogy minden gyanúsított szóhoz jusson az ellene felhozott tényekkel kapcsolatban, az X vállalkozás vezetőit és munkatársait szabadlábon történő meghallgatásra idézték be”.

„A nyomozás lefolytatása jelenleg konstruktív eljárás keretében zajlik azon célból, hogy az X platform megfeleljen a francia törvényekne” – jelezte korábban Laure Beccuau párizsi főügyész.

„Más országok igazságügyi hatóságai is nyomoztak az X ellen” – emlékeztetett szombaton az ügyészség, amely jelezte, hogy nyomozati anyagokat adtak át az amerikai igazságügyi minisztériumnak, a kaliforniai főügyész és a New York-i ügyész irodáinak, „valamint különböző európai ügyészségeknek”.

A párizsi ügyészség több webóriás ellen is eljárást indított.

Az X mellett a francia igazságszolgáltatás célkeresztjében van a Telegram üzenetküldő alkalmazás alapítója, Pavel Durov is, akit azzal gyanúsítanak, hogy nem próbálja megakadályozni a bűnözők közötti tartalomcserét, valamint olyan ázsiai óriásokat is vizsgálnak, mint a Shein és az AliExpress, mert gyerekeket formázó szexbabákat forgalmaztak.