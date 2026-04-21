ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.92
usd:
307.34
bux:
0
2026. április 21. kedd Konrád
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Donald Trump amerikai elnök az Egyesült Államok katonai vezetésének tanácskozásán a tengerészgyalogság virginiai támaszpontján, Quanticóban 2025. szeptember 30-án.
Nyitókép: MTI/AP/Getty Images pool/Andrew Harnik

Donald Trump: rengeteg bomba kezd el hullani

Infostart / MTI

Az amerikai elnök kilátásba helyezte, hogy az Egyesült Államok folytatja a katonai csapásokat Irán ellen a tűzszünet lejárta után.

Az elnök hétfőn a PBS News-nak adott interjúban megismételte, hogy nem tervezi a tűzszünet meghosszabbítását, miután az kedden lejár.

„Azután rengeteg bomba kezd el hullani” – fogalmazott az elnök azzal kapcsolatban, hogy mi történik a tűzszünet lejártát követően, amennyiben addig nem sikerül megállapodni Iránnal.

Arra a kérdésre, hogy lesz-e újabb béketárgyalás Pakisztán fővárosában, Iszlámábádban, azt válaszolta, hogy nem tudja. Az elnök szerint megegyeztek Irán képviselőivel arról, hogy személyes tárgyalási fordulót tartanak kedden. „Meglátjuk, hogy lesz-e (tárgyalás), vagy sem. Ha nincsenek ott, az is rendben van” – fogalmazott Donald Trump.

Az elnök egy hétfőn megjelent közösségi médiaposztjában megismételte, hogy az iráni kikötőkre, illetve az onnan érkező és oda tartó hajókra vonatkozó amerikai blokád addig marad fenn, ameddig nem születik megállapodás Iránnal a konfliktus lezárásáról. Azt írta, hogy a blokád Irán számára naponta 500 millió dollár veszteséget jelent a kereskedelmi bevétel kiesése révén.

A Truth Social oldalon megjelent egy másik posztban az elnök azt írta, hogy Irán helyett hajók „százai” az Egyesült Államok kikötői, elsősorban Texas, Louisiana és Alaszka létesítményei felé tartanak kőolajért.

Kezdőlap    Külföld    Donald Trump: rengeteg bomba kezd el hullani

egyesült államok

donald trump

irán

bombázás

hormuzi-szoros

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.20. hétfő, 18:00
Csizmadia Ervin
a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 21. 07:11
Közel-keleti konfliktus: kémeket fogtak el és végeztek ki
2026. április 21. 06:48
Turistákat gyilkoltak a romvárosban
×
×