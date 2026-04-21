Ökölcsatában egyeztek meg, több gyilkosság lett belőle

A szövetségi állam nyomozó hivatalának közlése szerint Winston-Salem város egy parkjában két fiatal közötti előre megbeszélt összecsapás fajult oda, hogy előkerültek a fegyverek. A városi rendőrség azt közölte, hogy többen nyitottak tüzet az eszkalálódó helyzetben.

A közleményből az is kiderül, hogy a gyanúsítottakat és az áldozatokat sikerült azonosítani, közülük többen kiskorúak, ugyanakkor az érintettek nagy száma miatt további rendőri munkát igényel, hogy mindenkit kézre kerítsenek, illetve kihallgassanak.

A sebesültek pontos számát és állapotát egyelőre nem közölték.