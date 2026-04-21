2026. április 21. kedd Konrád
Nyitókép: Getty Images/Jozsef Zoltan Varga

Szolidaritási hozzájárulás: halasztást engedélyezett a MÁK

Ha június közepéig nem sikerül megállapodni Magyar Péter kabinetjével, akkor automatikusan levonják a most felfüggesztett 37,1 milliárd forintos részletet, illetve júliusban a soron következő 11,7 milliárdot.

A fővárosi önkormányzat meggyőzően igazolta, hogy a szolidaritási hozzájárulás áprilisi inkasszójára vonatkozó „megbízás teljesítése veszélyezteti a munkabérek, illetmények és ellátások kifizetését” – írta a Népszava a Magyar Államkincstár (MÁK) fővárosi önkormányzatnak küldött határozatát megszerezve. A kincstár 60 nap haladékot adott a fővárosi önkormányzatnak a szolidaritási hozzájárulás 2. részösszegének, 37,1 milliárd forintnak a kifizetésére.

„A halasztás nem jelent megoldást, de időt ad arra, hogy a főváros meg tudjon állapodni Magyar Péter kormányával a szolidaritási hozzájárulásról, illetve megszülethessenek a Budapest pénzügyi helyzetét rendező döntések” – mondta a lapnak Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója, aki mindezzel együtt nagyon fontosnak tartja a a MÁK határozatát, mivel enélkül már az áprilisban esedékes munkabéreket sem tudták volna kifizetni a dolgozóknak, illetve minden fővárosi számlára érkező adóbefizetés azonnal a kincstárhoz került volna, ami megbénította volna Budapest működését.

Karácsony Gergely főpolgármester múlt hét kedden kért halasztást a szolidaritási hozzájárulás 20-án esedékes soron következő 37,1 milliárd forintos részletének befizetésére. A városvezető levelében arra hivatkozott, hogy a 2. részösszeg, illetve a 2025-ben be nem fizetett részletek esedékessé válása külön-külön is veszélyeztetik a fővárosi önkormányzat működését, a közfeladatok ellátását. (A tavaly azonnali jogvédelem miatt nem levonható részletekkel együtt összesen 60 milliárdot emeltek volna le egyszerre a főváros számlájáról a jövő héten). A levélhez nyomatékul csatolták a főváros bankszámlakivonatát, amely szerint a főváros számlája már akkor 6,5 milliárdos mínuszban volt.

Mire számíthatunk ma a tőzsdéken?

A hétfői amerikai kereskedésben elfogyott a lendület a vezető indexekből, a befektetői hangulatot ismét a közel-keleti fejlemények és a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság terhelte, miközben az olajár is megugrott. Ma reggel Ázsiában már valamivel kedvezőbb volt a kép, a japán, dél-koreai és tajvani piacok is erősödtek, az olaj pedig a hétfői ugrás után visszább húzódott. Európában azonban így is csak iránykeresés jöhet, miközben a befektetők a geopolitikai fejleményekre figyelnek. Elméletben ma járna le a két hetes iráni tűzszünet, azonban Donald Trump szerdára módosított a határidőt. Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.

Egymilliárd eurónál is több olvadt el a magyar aranytartalékból: durva pofont kapott az MNB

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
Iran warns it has 'new cards on the battlefield' as Pakistan prepares for possible peace talks

