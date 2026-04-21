Szolidaritási hozzájárulás: halasztást engedélyezett a MÁK

A fővárosi önkormányzat meggyőzően igazolta, hogy a szolidaritási hozzájárulás áprilisi inkasszójára vonatkozó „megbízás teljesítése veszélyezteti a munkabérek, illetmények és ellátások kifizetését” – írta a Népszava a Magyar Államkincstár (MÁK) fővárosi önkormányzatnak küldött határozatát megszerezve. A kincstár 60 nap haladékot adott a fővárosi önkormányzatnak a szolidaritási hozzájárulás 2. részösszegének, 37,1 milliárd forintnak a kifizetésére.

„A halasztás nem jelent megoldást, de időt ad arra, hogy a főváros meg tudjon állapodni Magyar Péter kormányával a szolidaritási hozzájárulásról, illetve megszülethessenek a Budapest pénzügyi helyzetét rendező döntések” – mondta a lapnak Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója, aki mindezzel együtt nagyon fontosnak tartja a a MÁK határozatát, mivel enélkül már az áprilisban esedékes munkabéreket sem tudták volna kifizetni a dolgozóknak, illetve minden fővárosi számlára érkező adóbefizetés azonnal a kincstárhoz került volna, ami megbénította volna Budapest működését.

Karácsony Gergely főpolgármester múlt hét kedden kért halasztást a szolidaritási hozzájárulás 20-án esedékes soron következő 37,1 milliárd forintos részletének befizetésére. A városvezető levelében arra hivatkozott, hogy a 2. részösszeg, illetve a 2025-ben be nem fizetett részletek esedékessé válása külön-külön is veszélyeztetik a fővárosi önkormányzat működését, a közfeladatok ellátását. (A tavaly azonnali jogvédelem miatt nem levonható részletekkel együtt összesen 60 milliárdot emeltek volna le egyszerre a főváros számlájáról a jövő héten). A levélhez nyomatékul csatolták a főváros bankszámlakivonatát, amely szerint a főváros számlája már akkor 6,5 milliárdos mínuszban volt.