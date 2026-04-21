A Vasas labdarúgói a Szentlőrinc elleni NB II-es mérkőzésen.
Nyitókép: Facebook/Vasas FC – Somogyi Dániel

Mégsem jutott föl a Vasas az NB II-ből

Infostart / MTI

Az éllovas Vasas kétgólos vereséget szenvedett a vendég BVSC-Zugló csapatától a labdarúgó NB II 26. fordulójának hétfői zárómérkőzésén, így matematikailag még nem jutott fel az élvonalba – de gyakorlatilag biztosra vehető, hogy az NB I-ben folytatja, hasonlóan a második helyen álló Honvédhoz.

A sárga-kékek a második félidőben Farkas Balázs és Csernik Kornél távoli lövésével döntötték el az összecsapást, melyen a fővárosi rivális győzelemmel bebiztosíthatta volna az NB I-es szereplését a következő szezonra.

Az angyalföldiek tíz veretlenül megvívott kör és sorozatban öt győzelem után maradtak alul, így a harmadik Kecskeméttel szemben tíz pontra csökkent az előnye, míg a második Budapest Honvéd egy pontra közelítette meg.

Merkantil Bank Liga NB II, 26. forduló:

  • Vasas FC–BVSC-Zugló 0-2 (0-0)
  • Soroksár SC–Budafoki MTE 2-1 (1-1)
  • Békéscsaba 1912 Előre–Szentlőrinc 0-0
  • Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Videoton FC Fehérvár 0-3 (0-2)
  • Karcagi SC–Kecskeméti TE 1-2 (0-2)
  • Tiszakécskei LC–Aqvital FC Csákvár 1-2 (0-0)
  • HR-Rent Kozármisleny–C Ajka 1-1 (1-1)
  • Mezőkövesd Zsóry FC-Budapest Honvéd FC 1-2 (0-0)

A tabella:

1. Vasas FC 26 17 4 5 51-20 55 pont

2. Budapest Honvéd FC 26 17 3 6 45-21 54

3. Kecskeméti TE 26 14 3 9 41-32 45

4. Mezőkövesd Zsóry FC 26 12 6 8 34-30 42

5. Aqvital FC Csákvár 26 10 10 6 41-34 40

6. Videoton FC Fehérvár 26 10 9 7 35-25 39

7. HR-Rent Kozármisleny 26 9 9 8 30-37 36

8. BVSC-Zugló 26 10 4 12 30-26 34

9. Karcagi SC 26 9 7 10 28-37 34

10. Tiszakécskei LC 26 8 9 9 32-37 33

11. FC Ajka 26 10 2 14 20-31 32

12. Szeged-Csanád Grosics Akadémia 26 8 8 10 26-31 32

13. Soroksár SC 26 6 8 12 35-43 26

14. Békéscsaba 1912 Előre 26 5 9 12 25-38 24

15. Budafoki MTE 26 5 7 14 25-44 22

16. Szentlőrinc 26 3 12 11 28-40 21

