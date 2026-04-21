2026. április 21. kedd Konrád
A view of the Pyramid of the Moon in Teotihuacan, Mexico on October 29, 2025. (Photo by Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images)
Nyitókép: NurPhoto

Turistákat gyilkoltak a romvárosban

Infostart / MTI

Fegyveres férfi megölt egy kanadai állampolgárságú nőt és megsebesített hat embert a turisták körében kedvelt mexikói Teotihuacan romvárosában hétfőn.

A mexikói hatóságok szerint az elkövető a tettét követően öngyilkos lett. A tájékoztatás szerint négyen a lövésektől sérültek meg, ketten pedig amiatt, hogy elestek. A sérültek között kolumbiai, orosz és kanadai turisták is vannak.

Claudia Sheinbaum mexikói elnök az X-en tett bejegyzésében fejezte ki részvétét és közölte, hogy utasította biztonsági kabinetjét a kanadai turista halálát okozó incidens gondos kivizsgálására.

A kanadai külügyminisztérium egyelőre nem reagált megkeresésekre az ügyben.

Teotihuacan az időszámítás szerinti 1. és 7. század között fejlődött a prekolumbián Amerika egyik leghatalmasabb városává és a világ egyik legnagyobb metropoliszává – virágkorában több mint 100 ezren éltek ott. Ezután azonban egyelőre ismeretlen okból az emberek elhagyták a várost.

A romvárost 1987-ben fel vették az UNESCO világörökségi listájára, mára Mexikó egyik legfontosabb turistalátványosságává vált.

Bosszú vagy megbékélés: mi jön a választás után? Csizmadia Ervin, Inforádió, Aréna
Mit üzen Budapestre a lengyel minta? Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
Mi lesz az ára az uniós pénzek megszerzésének? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
Donald Trump kimondta a legrosszabbat: amint lejár a határidő, rengeteg bomba fog hullani

Donald Trump amerikai elnök kilátásba helyezte, hogy az Egyesült Államok folytatja a katonai csapásokat Irán ellen a tűzszünet lejárta után.

Kiderült a módszer, amivel a legdurvább aszályt is túléli a kerted: sokan nem is sejtik, mennyire egyszerű + Videó

Eleged van a folyamatos locsolásból és a soha véget nem érő kerti munkákból? Egy békéscsabai példa alapján úgy tűnik, a megoldás nem a több víz, hanem más szemlélet, az öngondoskodó kert.

Iran says it has 'new cards' if fighting resumes, as status of peace talks remains unclear

Vice-President JD Vance will travel to Pakistan on Tuesday for talks, US media report, but Iran's president says "deep mistrust" of the US government remains.

