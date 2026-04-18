Több tízmilliós bírság egy sima gyorshajtásért? Igen, ilyen is létezik

Brutális büntetést kapott egy finn milliomos, mert nem tartotta be az előírt sebességet. Nem véletlen viszont, hogy a férfit ennyire megbüntették.

Finnországban elképesztően magas, mintegy 120 ezer eurós (43,5 millió forintos) bírságot szabtak ki egy autósra, mert 30 km/órával túllépte a megengedett sebességet – írja a Gazzetta beszámolója nyomán a blikk.hu.

Anders Wiklöf, a Wiklöf Holding AB alapítója 59 kilométer/órával hajtott egy olyan zónában, ahol csak 30 kilométer/óra volt a megengedett sebesség. A több százmillió eurós forgalmat bonyolító üzletember így a szigorú finn szabályozás egyik legismertebb példájává vált:

Finnországban már a 20 kilométer/órás túllépést is súlyos szabálysértésnek tekintik, a bírság összege pedig nem fix, hanem a szabálytalankodó jövedelmétől függ.

Ez azt jelenti, hogy minél tehetősebb valaki, annál magasabb büntetésre számíthat – így lett a vállalkozó számára különösen drága a kihágás.

Az üzletember nem vitatta a bírságot. Egy helyi lapnak nyilatkozva úgy fogalmazott: „Ha hibáztam, akkor hibáztam, ezt elfogadom, és nincs sok mondanivalóm.” Hozzátette, még szerencsésnek is érzi magát, hogy nem vették el a jogosítványát, mivel nagyobb gyorshajtásnál ez automatikus lenne.

A jelenleg hatályos törvények szabályozzák, hogy kik azok a közjogi méltóságok, akiknek a rendvédelmi szerveknek védelmet kell biztosítaniuk, a miniszterelnök is kiemelt védelmet kell hogy kapjon – mondta Kis-Benedek József címzetes egyetemi tanár, biztonságpolitikai szakértő, az MTA doktora, miután Magyar Péter leendő miniszterelnök azt mondta, nem kér rendőri védelmet.
 

Miközben az üzemanyagárak emelkedése miatt ritkítja járatait a KLM holland légitársaság, amely 160 európai járatának törlését jelentette be, az iráni háború eszkalálódása padlóra küldte a dubai turizmust. Kiss Róbert Richard turisztikai szakértőt, az InfoRádió Világszám című utazási magazinjának szerkesztő-műsorvezetőjét kérdeztük.
 

Uniós eljárások garmadáját hagyja az Orbán-kormány Magyar Péter vezetésére, súlyos bírságok születhetnek

Választás 2026: újabb helyen fordított a Tisza, szombaton még több meglepetés jöhet

Strait of Hormuz will 'not remain open' if US blockade continues, Iran's parliament speaker warns

