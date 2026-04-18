Több tízmilliós bírság egy sima gyorshajtásért? Igen, ilyen is létezik

Finnországban elképesztően magas, mintegy 120 ezer eurós (43,5 millió forintos) bírságot szabtak ki egy autósra, mert 30 km/órával túllépte a megengedett sebességet – írja a Gazzetta beszámolója nyomán a blikk.hu.

Anders Wiklöf, a Wiklöf Holding AB alapítója 59 kilométer/órával hajtott egy olyan zónában, ahol csak 30 kilométer/óra volt a megengedett sebesség. A több százmillió eurós forgalmat bonyolító üzletember így a szigorú finn szabályozás egyik legismertebb példájává vált:

Finnországban már a 20 kilométer/órás túllépést is súlyos szabálysértésnek tekintik, a bírság összege pedig nem fix, hanem a szabálytalankodó jövedelmétől függ.

Ez azt jelenti, hogy minél tehetősebb valaki, annál magasabb büntetésre számíthat – így lett a vállalkozó számára különösen drága a kihágás.

Az üzletember nem vitatta a bírságot. Egy helyi lapnak nyilatkozva úgy fogalmazott: „Ha hibáztam, akkor hibáztam, ezt elfogadom, és nincs sok mondanivalóm.” Hozzátette, még szerencsésnek is érzi magát, hogy nem vették el a jogosítványát, mivel nagyobb gyorshajtásnál ez automatikus lenne.