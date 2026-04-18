2026. április 18. szombat Andrea, Ilma
MILAN, ITALY - APRIL 18: Matteo Salvini, Deputy Prime Minister of Italy and leader of the Italian right-wing populist political party Lega (League), delivers a speech while attending a political rally on April 18, 2026 in Milan, Italy. Leaders from the European far-right coalition known as the Patriots for Europe are gathering in Milan for a rally under the banner Without Fear - in Europe Masters in our Own Home!, also dubbed by the Italian press Remigration Summit. The demonstration comes less than a week after the defeat of Hungarian nationalist Prime Minister Viktor Orban, who was an influential figure among the right-wing populist alliance in the European Parliament. (Photo by Emanuele Cremaschi/Getty Images)
Nyitókép: Emanuele Cremaschi/Getty Images

Meleg hangú üzenet kapott Orbán Viktor Milánóból

Infostart / MTI

A leköszönő magyar miniszterelnököt éltette Matteo Salvini, az olasz Liga jobboldali párt vezetője a Patrióták Európáért pártcsalád szombati nagygyűlésén, a milánói Dóm téren.

A Félelem nélkül, Európában mi vagyunk a házigazdák elnevezésű találkozón Matteo Salvini – az összegyűltek nevében is – üdvözletét küldte Orbán Viktornak, akit barátnak és patriótának nevezett.

A patrióták olyan közösséget alkotnak, amelyben ha valaki nehéz helyzetbe kerül, akkor több ezer barát segít neki. „Orbán Viktor megvédte a határokat, valamint harcolt az ember- és fegyverkereskedők ellen. Folytassuk mindannyian együtt a küzdelmet a szabadságért és a legalitásért!” – mondta.

A Liga vezetője közölte: Európában a Patrióták Európáért pártcsalád az egyedüli és igazi ellenfele a brüsszeli bürokratáknak, akik „üzletemberek és háborús gyújtogatók szolgálatában állnak”.

„A patrióták képviselik az egyedüli reményt fiataljaink és dolgozóink számára, akik az abszurd európai szabályok ellen küzdenek” – mondta Matteo Salvini.

Hangsúlyozta, hogy a patrióták nemet mondanak Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök „zseniális tervére”, miszerint az energiaválságot otthonelhagyási korlátozással oldják meg.

„Nem áll szándékunkban bezárni az iskolákat, a gyárakat, és otthonmaradásra kényszeríteni dolgozóinkat” – mondta az olasz politikus.

Hozzátette: miután Washington május közepéig felfüggesztette az orosz kőolajra vonatkozó szankciókat, ugyanezt kell tennie Brüsszelnek is.

A bevándorlóknak a következő üzente: „miután kitártam előtted otthonom kapuit, oktatást, ingyenes egészségügyi ellátást biztosítottam neked, segélyeket itt, segélyeket ott, és mindenkit szívesen láttunk, ha bűncselekményt követsz el, szépen hazatérsz oda, ahonnan jöttél”.

Geert Wilders, a holland Szabadságpárt vezetője arról a két holland turistáról beszélt, akit fiatal afrikai férfiak megerőszakoltak Milánóban. „Meg kell állítanunk a migrációt a muszlim országokból, elég volt, egyet sem akarunk!” – jelentette ki Wilders. Hozzátette: Milánót tönkreteszik a másodgenerációs migráns fiatalok bandái.

Jordan Bardella, a francia Nemzeti Tömörülés elnöke emlékeztetett arra, hogy pártja a jövőre esedékes francia elnökválasztás megnyerésére és Macron elnök „elbúcsúztatására” készül.

A találkozón részt vettek a Patrióták Európáért spanyol, görög, észt, osztrák, cseh, lengyel és magyar küldöttségei.

A jobboldali erők nagygyűlésével egy időben baloldali pártok és mozgalmak menete vonult fel a városban, azt hirdetve, hogy Milánó nemet mond a fasizmusra és a rasszizmusra. A tüntetők között volt Ilaria Salis, a Zöldek és Baloldal (AVS) európai képviselője. Radikális baloldaliak egyes csoportjai petárdákat és üveget dobáltak a rendőrökre, akik vízágyúkat vetetettek be ellenük.

Nagy a szakadék a legolcsóbb és a legdrágább települések között – ingatlanárak az agglomerációban
Az elmúlt hónapokban Budapest környékén jelentősen erősödött a kereslet a családi házak iránt, amelyek kevésbé drágultak a panel- és téglalakásokhoz képest – mondta az InfoRádióban a zenga.hu elemzési vezetője. Futó Péter ugyanakkor megjegyezte, hogy árakban és az alapterületet illetően is nagy különbségek vannak az agglomeráció keleti és nyugati része között.
Már 141 – Újabb parlamenti hely a Tisza Pártnak

Szombat estig zajlik az átjelentkezők és a külképviseleteken szavazók voksainak összeszámolása. Elvileg ezen a napon végeredmény lesz, de jogerőre csak később emelkedik.
 

Női frakcióvezetője lesz a kormánypártnak

Orbán Balázs a választás eredményéről: a jelenlegi formájában vége van a Fidesznek

Vége a számlálásnak az „ál Magyar Péternél” is, reagált „az igazi”

Magyar Péter: a parlament alakuló ülésén tervezem letenni a miniszterelnöki esküt

Figyelni fognak, hogy ne kaphasson az ország kiskapukat – Gálik Zoltán az uniós pénzekről

Győr polgármestere gyorsan találkozni szeretne Magyar Péterrel, mert „óriási baj van”

VIDEÓ
Mit üzen Budapestre a lengyel minta? Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
Mi lesz az ára az uniós pénzek megszerzésének? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Milyen nagy gazdasági kihívások elé néz az új kormány? Nyeste Orsolya, Madár István, Inforádió Aréna
 
További tartalmak
Választás 2026: már 141 mandátumon áll a Tisza, hamarosan megvan a végeredmény

Pénteken megkezdődött a külképviseleti szavazókörben és az átjelentkezéssel választók szavazatainak feldolgozása. A Tisza Pártnak három egyéni körzetet is sikerült megfordítania, a kompenzációkkal együtt már 141 mandátumnál jár, tovább erősítve kétharmados többségét. A Fidesz-KDNP képviselőinek száma ezzel 52-re csökkent, a Mi Hazánk pedig változatlanul 6 képviselőt küldhet majd a Parlamentbe. A végeredmény szombat estig várható. Pénteken megérkezett Magyarországra az Európai Bizottság delegációja is, hogy a Tisza-kormány vezetőivel egyeztessenek. A maratoni, két naposra tervezett tanácskozások fejleményeiről pedig várhatóan a mai nap folyamán érkeznek majd hírek. Cikkünk percről percre frissül a választással és a Tisza-kormányzat előkészületeivel kapcsolatos hírekkel.

Itt a 2026-os választás végeredménye: ennyi mandátummal zárt a Tisza Párt, Fidesz, Mi Hazánk - 99,99% a feldolgozottság

A külképviseleti és az átjelentkezős szavazatok összeszámolásával biztossá vált a Tisza Párt kétharmados győzelme az országgyűlési választásokon.

Ships report attacks after Iran closes Strait of Hormuz, as Trump says US 'won't be blackmailed'

The UK's maritime security authority says the incidents took place off the coast of Oman, as Tehran says it closed the waterway in response to the continued US blockade of Iranian ports.

2026. április 18. 18:36
Túszejtés, lövöldözés Kijevben, halottak
2026. április 18. 17:58
Nobel-díjas venezuelai politikus: tiszta választás nélkül nem fog menni
