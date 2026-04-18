Fotókat kértek a melegektől a katonai felmentéshez Törökországban

A világszerte is a férfiasság csúcsának tekintett török hadseregben nem tűrik a homoszexualitást.

Olyannyira, hogy az illetékes katonai szabályozó szerv a gyakorlatban továbbra is a mentális betegségek közé sorolja a homoszexualitást az Amerikai Pszichiátriai Egyesület 1968-ban kiadott ajánlása alapján, így nyíltan meleg ember nem is lehet katona – írja a Telex.

Ebben az útmutatóban egyébként 1987 óta nem szerepel a homoszexualitás, és a legfrissebb, 2013-as iránymutatásban a török hadseregnél is finomítottak a megfogalmazáson.

Azóta nem konkrétan a homoszexualitást tartják kizáró oknak, hanem a „szexuális identitás és viselkedés látható hibáit”.

Egy ideje a látható, nőiesnek tartott dolgokat vizsgálják ennek megállapításához, 2006 előtt azonban (mozgó)képes bizonyítékot kértek a homoszexualitásról.

Ha valaki ezt megtette, és meg tudta győzni a katonai orvosokat arról, hogy meleg, akkor egy úgynevezett rózsaszín igazolással (törökül pembe tezkere) bocsátották el a hadseregből.

Ami aztán természetesen a későbbi életükre is rányomta a bélyegét, hiszen Törökországban ma is sorkötelezettség van, a munkáltatók pedig gyakran kérdeznek rá arra, hogy az illető teljesítette-e ezt, és ha nem, akkor miért nem.

A rózsaszín igazolás egy ilyen közegben értelemszerűen jelentősen rontja az esélyeiket egy állásinterjún, de az is előfordul, hogy az aktuális munkahelyükön válnak céltáblává emiatt, ahogy azt egy, a 90-es évek végén elbocsátott férfi a BBC-nek elmondta – olvasható a Telex cikkében.