pride szivárványos zászló
Nyitókép: Pixabay

Fotókat kértek a melegektől a katonai felmentéshez Törökországban

Infostart

A török hadsereg sokáig képes bizonyítékot kért a sorozáson a melegektől, hogy tényleg melegek.

A világszerte is a férfiasság csúcsának tekintett török hadseregben nem tűrik a homoszexualitást.

Olyannyira, hogy az illetékes katonai szabályozó szerv a gyakorlatban továbbra is a mentális betegségek közé sorolja a homoszexualitást az Amerikai Pszichiátriai Egyesület 1968-ban kiadott ajánlása alapján, így nyíltan meleg ember nem is lehet katona – írja a Telex.

Ebben az útmutatóban egyébként 1987 óta nem szerepel a homoszexualitás, és a legfrissebb, 2013-as iránymutatásban a török hadseregnél is finomítottak a megfogalmazáson.

Azóta nem konkrétan a homoszexualitást tartják kizáró oknak, hanem a „szexuális identitás és viselkedés látható hibáit”.

Egy ideje a látható, nőiesnek tartott dolgokat vizsgálják ennek megállapításához, 2006 előtt azonban (mozgó)képes bizonyítékot kértek a homoszexualitásról.

Ha valaki ezt megtette, és meg tudta győzni a katonai orvosokat arról, hogy meleg, akkor egy úgynevezett rózsaszín igazolással (törökül pembe tezkere) bocsátották el a hadseregből.

Ami aztán természetesen a későbbi életükre is rányomta a bélyegét, hiszen Törökországban ma is sorkötelezettség van, a munkáltatók pedig gyakran kérdeznek rá arra, hogy az illető teljesítette-e ezt, és ha nem, akkor miért nem.

A rózsaszín igazolás egy ilyen közegben értelemszerűen jelentősen rontja az esélyeiket egy állásinterjún, de az is előfordul, hogy az aktuális munkahelyükön válnak céltáblává emiatt, ahogy azt egy, a 90-es évek végén elbocsátott férfi a BBC-nek elmondta – olvasható a Telex cikkében.

A kriptovilág ígérete a szabadság és a gyors meggazdagodás. A valóság azonban sokszor egészen más. Egyre kifinomultabb csalások, eltűnő projektek és visszaszerezhetetlen veszteségek. A csalók nem a technológiát támadják, hanem az embereket. Ez a cikk megmutatja, hogyan ismerhetők fel a jelek, és hogyan védhetjük meg magunkat.
Női frakcióvezetője lesz a kormánypártnak

A Pest megyei 3-as számú egyéni választókerületben Menczer Tamással, a Fidesz kommunikációs vezetőjével és másokkal szemben nagy fölénnyel győztes politikus kerül a kétharmados parlamenti többséggel rendelkező képviselőcsoport élére. Eddig a fővárosi frakció vezetőjeként tevékenykedett Bujdosó Andrea.
 

Visszavonta a döntését Irán: újra korlátozzák a forgalmat a Hormuzi-szorosnál

Irán szombaton visszavonta a Hormuzi-szoros megnyitásáról szóló tegnapi döntését és ismét korlátozásokat vezettek be a stratégiai jelentőségű vízi útvonalon. A döntést azután vonta vissza a közel-keleti ország, hogy az Egyesült Államok, közölte: az iráni kikötők elleni amerikai blokád tovább folytatódik - közölte az AP News.

Döbbenet, mennyi eljárás zajlik Magyarország ellen: súlyos örökséggel kel megküzdenie a Tisza-kormánynak

A hamarosan hivatalba lépő új magyar kormány egyik legsúlyosabb öröksége az a 78 aktív kötelezettségszegési eljárás, amely jelenleg is zajlik Magyarország ellen.

Iran closes Strait of Hormuz again over continued US blockade of its ports, state media says

There is confusion over the status of the critical shipping lane, after the US and Iran gave conflicting statements about its opening.

