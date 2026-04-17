ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.16
usd:
306.25
bux:
138818.03
2026. április 17. péntek
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Large cargo ship at Shahid Rajai port from Dargahan in low tide from Qeshm island, Persian Gulf, Iran
Nyitókép: German Vogel/Getty Images

Donald Trump: Irán vállalta, hogy soha többé nem zárja le a Hormuzi-szorost

Infostart / MTI

rán beleegyezett abba, hogy soha nem zárja le újból a Hormuzi-szorost - írta Donald Trump amerikai elnök közösségi oldalán.

Az elnök Truth Social oldalán megjelent újabb pénteki bejegyzésében azt írta, hogy a meghatározó hajózási útvonal nem válik ismét "fegyverré a világ ellen".

Trump azt megelőzően bejelentette: annak ellenére, hogy Irán vállalta a Hormuzi-szoros megnyitását, az amerikai blokád egyelőre hatályban marad az iráni kikötőkből induló hajókra, és mindaddig érvényben marad, amíg nincs végleges megállapodás Iránnal.

Az amerikai haderő Középső Parancsnoksága (CENTCOM) pénteken azt közölte, hogy a kikötőzárlat hétfői bevezetése óta 19 hajót fordítottak vissza és késztettek visszatérésre Iránba. A Közel-Keletért felelős amerikai irányítási törzs közleménye szerint az elmúlt négy napban egyetlen hajó sem próbálta kijátszani a blokádot.

Kezdőlap    Külföld    Donald Trump: Irán vállalta, hogy soha többé nem zárja le a Hormuzi-szorost

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kis-Benedek József: kormányfőként jelenleg nincs mód lemondani a személyi védelemről

A jelenleg hatályos törvények szabályozzák, hogy kik azok a közjogi méltóságok, akiknek a rendvédelmi szerveknek védelmet kell biztosítaniuk, a miniszterelnök is kiemelt védelmet kell hogy kapjon – mondta Kis-Benedek József címzetes egyetemi tanár, biztonságpolitikai szakértő, az MTA doktora, miután Magyar Péter leendő miniszterelnök azt mondta, nem kér rendőri védelmet.
 

inforadio
ARÉNA
2026.04.20. hétfő, 18:00
Csizmadia Ervin
a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Erzsébetváros is beáll a sorba: nem fizeti be a szolidaritási hozzájárulást

Függesszék fel a szolidaritási hozzájárulás beszedését az új kormány megalakulásáig – kérte Facebook-oldalán Niedermüller Péter erzsébetvárosi polgármester. Ezzel a budapesti kerület beállt azoknak a településeknek a sorába, akik nem hajlandók befizetni a terhet az államkasszába.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Rengeteg magyar kap fontos üzenetet az adóhivataltól: kiderül, kinek kell fizetnie és ki kaphat vissza pénzt

Rengeteg magyar kap fontos üzenetet az adóhivataltól: kiderül, kinek kell fizetnie és ki kaphat vissza pénzt

Április 20-ától kezdi kiküldeni a Nemzeti Adó- és Vámhivatal az adószámla-értesítőket a gazdálkodóknak.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran says Strait of Hormuz is 'open' as Trump says US blockade will continue until deal reached

Iran says Strait of Hormuz is 'open' as Trump says US blockade will continue until deal reached

Oil prices drop after Iran's announcement. Meanwhile, the US president says on social media that Israel is "prohibited" from "bombing Lebanon".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 17. 19:53
Az RMDSZ vezetése tárgyalni szeretne Magyar Péterrel
2026. április 17. 19:29
Németország a közel-keleti háború idején is jóváhagyta a Izraelbe irányuló fegyverexportot
×
×