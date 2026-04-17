Donald Trump: Irán vállalta, hogy soha többé nem zárja le a Hormuzi-szorost

Az elnök Truth Social oldalán megjelent újabb pénteki bejegyzésében azt írta, hogy a meghatározó hajózási útvonal nem válik ismét "fegyverré a világ ellen".

Trump azt megelőzően bejelentette: annak ellenére, hogy Irán vállalta a Hormuzi-szoros megnyitását, az amerikai blokád egyelőre hatályban marad az iráni kikötőkből induló hajókra, és mindaddig érvényben marad, amíg nincs végleges megállapodás Iránnal.

Az amerikai haderő Középső Parancsnoksága (CENTCOM) pénteken azt közölte, hogy a kikötőzárlat hétfői bevezetése óta 19 hajót fordítottak vissza és késztettek visszatérésre Iránba. A Közel-Keletért felelős amerikai irányítási törzs közleménye szerint az elmúlt négy napban egyetlen hajó sem próbálta kijátszani a blokádot.