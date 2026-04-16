bilincs elfogás őrizetbe vétel letartóztatás bűnöző gyanúsított / Handcuffed criminal lying face-down in car park
Nyitókép: Jub Rubjob/Getty Images

Lecsaptak a balkáni kartellre, az egyik vezető is bilincsben

Infostart / MTI

Két országban összesen tizennégy embert vett őrizetbe az Europol munkatársai. A kartell Dél-Amerikából és Ázsiából importálta Európába nagy mennyiségben a különböző kábítószereket.

Nagyszabású nemzetközi rendőrségi akció keretében számoltak fel egy balkáni drogkartellhez köthető bűnözői hálózatot Montenegróban és Németországban, tizennégy embert – köztük a balkáni kartell egyik vezetőjét – fogták el.

Az Europol és a montenegrói rendőrség tájékoztatása szerint németországi és montenegrói rajtaütésekben, valamint házkutatásokban összesen mintegy száz rendőr vett részt. Lazar Scepanovic, a montenegrói rendőrség igazgatója kiemelte, hogy a művelet célja a nemzetközi kábítószer-kereskedelmi hálózat felszámolása volt.

Az akcióban a montenegrói, a német, az osztrák, a holland és a spanyol rendőrség vett részt az Europol támogatásával.

A gyanú szerint a bűnszervezet nagy mennyiségben csempészett kokaint és kannabiszt az Európai Unióba. A Németországban és Montenegróban élő gyanúsítottak a feltételezések szerint kulcsszerepet játszottak a műveletekben.

Lazar Scepanovic tájékoztatása szerint a művelet eredményeként összesen mintegy 4,5 tonna kábítószert foglaltak le. Tizenkét különálló akcióban 2,7 tonna kokaint találtak Bolíviában, továbbá 1,8 tonna különböző típusú drogot Belgiumban, Németországban és Montenegróban.

Ez utóbbi mennyiségből mintegy 1,55 tonna kannabisz, 120 kilogramm hasis és körülbelül 120 kilogramm kokain volt.

A rendőri intézkedések elsősorban a több kontinensre kiterjedő bűnözői hálózat feltérképezésére irányultak, amely nagy mennyiségben csempészett kokaint és kannabiszt, emellett fegyverkereskedelemmel és más bűncselekményekkel is kapcsolatba hozható.

A rendőrfőnök elmondta: a szervezet a kokaint Dél-Amerikából juttatta az Európai Unió országaiba, míg a kannabiszt és a hasist Ázsiából csempészték az uniós piacra. A nyomozás során egyértelműen megállapították, hogy a hálózat a kábítószerek beszerzését, értékesítését és az üzletek közvetítését is végezte, valamint viszonteladói és közvetítői hálózatot működtetett Montenegróban és nemzetközi szinten, egyebek mellett Bolíviában, a Dominikai Köztársaságban, Thaiföldön, Németországban, Hollandiában és Belgiumban.

Bajban a repülési ágazat, a nyári csúcsszezonban Európában is lehetnek gondok a kerozinellátással
Nyár közepéig tarthat a türelem: utána jöhet az igazi energiasokk

Nyár közepéig tarthat a türelem: utána jöhet az igazi energiasokk

Az iráni konfliktus és a Hormuzi-szoros körüli adok-kapok napok alatt szétszakította az energiapia­cok megszokott logikáját: miközben a határidős olajárak már a lehiggadás lehetőségét árazzák, a fizikai piacon sosem látott felár alakult ki, és a stratégiai készletek felszabadítása is csak átmeneti mankónak tűnik. De mit olvas ki ebből egy befektető: mennyire tartható a „két hét tűzszünet”, hol jöhet a következő infrastruktúrasokk, és milyen gyorsan gyűrűzik be mindez az ipari nyersanyagokba a műtrágyától az alumíniumon át az ezüstig? Az EnergyTalks vendége Maróti Ádám, a HOLD Alapkezelő portfóliómenedzsere volt, akivel azt is körbejártuk, mikor válik valós hiánnyá a papíron kezelhető kockázat, kik lehetnek a rövid távú nyertesek és vesztesek, és mi az a forgatókönyv, amely egyetlen rossz találattal újraírhatja az energiaátmenet tempóját is.

Újra erősödött a forint csütörtök reggel a főbb devizákkal szemben

Újra erősödött a forint csütörtök reggel a főbb devizákkal szemben

Erősödött a forint csütörtökön reggel a főbb devizákkal szemben a szerda esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Migrants making false domestic abuse claims to stay in UK, BBC investigation finds

Migrants making false domestic abuse claims to stay in UK, BBC investigation finds

In the third part of an undercover investigation, the BBC reveals how rules aimed at protecting abuse victims are being exploited.

