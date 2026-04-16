2026. április 16. csütörtök Csongor
Elon Musk, az X közösségi médiaplatform, a Tesla Motors elektromosjármű-gyártó, a SpaceX amerikai űrkutatási magánvállalat tulajdonosa beszél az Olasz Testvérek kormánypárt ifjúsági szervezete által rendezett, Atreju nevű találkozón Rómában 2023. december 16-án.
Nyitókép: MTI/EPA/ANSA/Angelo Carconi

Elon Musk nem kegyelmez: megnyesi a kattintásvadász tartalmak bevételét

Az X jelentősen lecsökkenti a bevételeit azoknak a profiloknak, amelyek kattintásvadász vagy újra felhasznált tartalmakat posztolnak, ezzel az eredeti alkotókat igyekeznek támogatni.

Az Elon Musk tulajdonában lévő platform új lépésekkel próbálja visszaszorítani az úgynevezett „aggregátor” fiókok működését, amelyek mások tartalmait csomagolják újra és teszik közzé. A bejelentés szerint ezek a felhasználók már most átlagosan 60 százalékkal kevesebb bevételt kapnak, és további csökkentések is várhatók – írja a The Guardian híradása nyomán a mediapiac.hu.

Nikita Bier, az X termékvezetője szerint az idővonal napi 100 lopott tartalommal és kattintásvadászattal való elárasztása kiszorította a valódi alkotókat, és szerinte ez a gyakorlat akadályozza az új tartalomkészítők növekedését.

A platform bevételmegosztási rendszere eddig azoknak kedvezett, akik rendelkeznek legalább 500 hitelesített követővel, és el tudtak érni havi minimum 5 millió megtekintést.

Az új rendszer azonban az új tartalmak előállítását hivatott ösztönözni.

A platform további szankciókat is kilátásba helyezett: például levonás jár azoknak a fiókoknak, amelyek rendszeresen használják a „Breaking” jelölést a figyelem felkeltésére. „Az X nem sérti a szólásszabadságot, de nem fizet a rendszer manipulálásáért” – fogalmazott Nikita Bier.

Azonban több influenszer is arról számolt be, hogy indoklás nélkül demonetizálták őket. Egyes felhasználók szerint a rendszer túl szélesen értelmezi az „aggregátor” fogalmát, így olyanokat is érint, akik saját tartalmat állítanak elő.

Az X közben új eszközök tesztelését is bejelentette, amelyek képesek lehetnek azonosítani az eredeti szerzőket, és közvetlenül hozzájuk irányítani a bevételek egy részét. A cél egyértelmű: visszaszorítani a másolt tartalmakat, és növelni a platformon megjelenő minőségi, egyedi posztok arányát.

Alkotmányjogász: minden közjogi méltóság leváltható, de komoly feltételei vannak

Magyar Péter, a Tisza Párt miniszterelnök-jelöltje már vasárnap este követelte számos közjogi méltóság és független állami intézmény vezetőjének lemondását. Valamennyi állami tisztségviselő és közjogi méltóság esetében van lehetőség az elmozdításukra, de Stánicz Péter alkotmányjogász az InfoRádióban jelezte, ehhez sok feltételre van szükség, egyes esetekben az alaptörvény módosítására is.
 

Hogyan alakulhat át a magyar–amerikai viszony? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Választás 2026: mi okozta az óriási fordulatot? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
 
Magyar Péterrel egyeztetnének a szakszervezetek

A LIGA Szakszervezetek elnöke szerdán levélben kereste meg Magyar Pétert, a TISZA Párt elnökét. Az alakuló kormány miniszterelnökének gratulált az országgyűlési választásokon elért eredményéhez, és tanácsokat is csaolt az ügyben, hogyan alakítanák a munkavállalók helyzetét.

Drámaian nyílik a bérolló Magyarországon: súlyos, mennyi pénzért robotolnak a legszegényebb dolgozók

Miközben Budapesten közel 600 ezer forint az átlagos nettó fizetés, több megyében alig haladja meg a 360 ezret, és egyes ágazatokban még a 200 ezret sem éri el.

Lyse Doucet: Under fragile ceasefire, Iranians wonder if US deal can be done

The BBC's chief international correspondent reports from Iran as diplomatic efforts to avoid a return to war intensify.

