Elon Musk nem kegyelmez: megnyesi a kattintásvadász tartalmak bevételét

Az Elon Musk tulajdonában lévő platform új lépésekkel próbálja visszaszorítani az úgynevezett „aggregátor” fiókok működését, amelyek mások tartalmait csomagolják újra és teszik közzé. A bejelentés szerint ezek a felhasználók már most átlagosan 60 százalékkal kevesebb bevételt kapnak, és további csökkentések is várhatók – írja a The Guardian híradása nyomán a mediapiac.hu.

Nikita Bier, az X termékvezetője szerint az idővonal napi 100 lopott tartalommal és kattintásvadászattal való elárasztása kiszorította a valódi alkotókat, és szerinte ez a gyakorlat akadályozza az új tartalomkészítők növekedését.

A platform bevételmegosztási rendszere eddig azoknak kedvezett, akik rendelkeznek legalább 500 hitelesített követővel, és el tudtak érni havi minimum 5 millió megtekintést.

Az új rendszer azonban az új tartalmak előállítását hivatott ösztönözni.

A platform további szankciókat is kilátásba helyezett: például levonás jár azoknak a fiókoknak, amelyek rendszeresen használják a „Breaking” jelölést a figyelem felkeltésére. „Az X nem sérti a szólásszabadságot, de nem fizet a rendszer manipulálásáért” – fogalmazott Nikita Bier.

Azonban több influenszer is arról számolt be, hogy indoklás nélkül demonetizálták őket. Egyes felhasználók szerint a rendszer túl szélesen értelmezi az „aggregátor” fogalmát, így olyanokat is érint, akik saját tartalmat állítanak elő.

Az X közben új eszközök tesztelését is bejelentette, amelyek képesek lehetnek azonosítani az eredeti szerzőket, és közvetlenül hozzájuk irányítani a bevételek egy részét. A cél egyértelmű: visszaszorítani a másolt tartalmakat, és növelni a platformon megjelenő minőségi, egyedi posztok arányát.