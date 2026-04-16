2026. április 16. csütörtök Csongor
Nyitókép: Unsplash.com

Állatkertből szökött farkas a net új sztárja – videók

Infostart

Riadót fújtak a dél-koreai Tedzson városában, ahol a helyi állatkertből megszökött egy kétéves hím farkas. A hatóságok több mint 300 embert, köztük rendőröket és katonákat vezényeltek az utcákra, sőt óvintézkedéseket is bevezettek a szökés miatt.

Hőkamerákkal és drónokkal keresnek egy kétéves szökevény farkast Dél-Koreában, miután a Neukgu névű állat múlt héten megszökött egy tedzsoni állatkertből – írja az Origo a BBC beszámolója alapján.

A farkas alagutat ásott a kerítés alatt, és elcsatangolt. Azóta tűzoltókat, rendőröket és katonai csapatokat is mozgósítottak az állat felkutatására, de eddig nem jártak sikerrel. Már több mint 300 szakember próbálja megtalálni, és nagy hírverést kapott Neukgu szökése, így az elmúlt napokban nagyon felkapott lett a közösségi oldalakon, mémek születtek róla.

A hajtóvadászat hétfő este már majdnem lezárult, amikor bejelentés érkezett arról, hogy egy hegyen látták a farkast. Az éles szemű megfigyelő felvételt is készített az állatról, amelyen az látszik, hogy egy autó fényszórójának a fényében fut az úton. A hatóságok nem sokkal később kiérkeztek a helyszínre, de Neukgu ismét eltűnt. A keresés nemcsak a hatóságokat, hanem a lakosságot is megmozgatta, de nem mindenki abban érdekelt, hogy megnyugtató vége legyen a keresésnek, ugyanis számos téves riasztás is történt.

Ráadásul mesterséges intelligenciával készült hamis fotók is terjednek az interneten a szökevény farkasról, ami ugyancsak nehezíti a keresést.

A tedzsoni állatkert hangszóróin időnként farkasüvöltést játszanak be, remélve, hogy ezzel visszacsábíthatják az állatot.

Néhány évvel ezelőtt ugyanebből a dél-koreai állatkertből szökött meg egy puma, amelyet végül lelőttek. Sokan attól tartanak, hogy Neukgu is hasonló sorsra juthat. Egyes állatvédő szervezetek élesen bírálták az állatkertet, mert

a létesítmény hiányosságai és a nem megfelelő működtetés is közrejátszhatott abban, hogy a farkas meglóghatott.

A közösségi oldalakon igazi sztár lett az elmúlt napokban Neukgu, akit sokan a szabadság farkasaként emlegetnek. Már megjelent róla egy mémkriptopénz is, ami rövid idő alatt óriási forgalmat generált.

A kétéves farkas egy tenyésztési program részeként nőtt fel, amely a Koreai-félszigeten egykor őshonos, mára vadon kihaltnak tekintett farkas visszatelepítését célozza. Neukgu fogságban nőtt fel, alig van vadászati tapasztalata, ezért kérdéses, mennyire képes túlélni a természetben.

„Nem csak az a kérdés, hogy ki mond le, lezárult egy politikai korszak” – Orbán Viktor értékeli a választások eredményét
cikkünk frissül

Ezek most a piac és az új kormányzat mézeshetei, utána jönnek a kihívások

Ezek most a piac és az új kormányzat mézeshetei, utána jönnek a kihívások

Iráni hajóra csapott le Amerika, tűzszünetet jelentett be Trump - Híreink az iráni konfliktusról csütörtökön

Iráni hajóra csapott le Amerika, tűzszünetet jelentett be Trump - Híreink az iráni konfliktusról csütörtökön

Tíznapos tűzszünetben állapodott meg Izrael és Libanon - jelentette be Donald Trump amerikai elnök csütörtökön, miután egyeztetett Joseph Aoun libanoni elnökkel és Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel. A fegyvernyugvás washingtoni idő szerint délután 5 órakor lép életbe, azaz Izraelben és Libanonban éjfélkor (magyar idő szerint 23 órakor). Közben aktívan dolgoznak az amerikai hadihajók az iráni blokád fenntartásán: a CENTCOM közölte, hogy ma reggel visszafordítottak egy iráni hajót, amelyik át akart hatolni a lezáráson.

Keményen lecsapott a versenyhivatal Forstner Csengére: súlyos milliókba került a posztolós trükközés

Keményen lecsapott a versenyhivatal Forstner Csengére: súlyos milliókba került a posztolós trükközés

Az influenszert figyelmeztették, míg a reklámozott termékeket értékesítő vállalkozásokra, valamint az influenszer ügynökségét összesen 9 millió forintra bírságolták.

Trump says Israel and Lebanon to begin 10-day ceasefire within hours

Trump says Israel and Lebanon to begin 10-day ceasefire within hours

Lebanon's prime minister has welcomed the agreement, and early signals from Hezbollah suggest it is likely to abide by the deal. We've not heard from Israel.

2026. április 16. 19:01
30 év után indulhatnak magas szintű egyeztetések Izrael és Libanon között – van egy fontos „de"
2026. április 16. 18:50
Szíria fontos bejelentést tett, Washington egyelőre hallgat
