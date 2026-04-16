Állatkertből szökött farkas a net új sztárja – videók

Hőkamerákkal és drónokkal keresnek egy kétéves szökevény farkast Dél-Koreában, miután a Neukgu névű állat múlt héten megszökött egy tedzsoni állatkertből – írja az Origo a BBC beszámolója alapján.

A farkas alagutat ásott a kerítés alatt, és elcsatangolt. Azóta tűzoltókat, rendőröket és katonai csapatokat is mozgósítottak az állat felkutatására, de eddig nem jártak sikerrel. Már több mint 300 szakember próbálja megtalálni, és nagy hírverést kapott Neukgu szökése, így az elmúlt napokban nagyon felkapott lett a közösségi oldalakon, mémek születtek róla.

A hajtóvadászat hétfő este már majdnem lezárult, amikor bejelentés érkezett arról, hogy egy hegyen látták a farkast. Az éles szemű megfigyelő felvételt is készített az állatról, amelyen az látszik, hogy egy autó fényszórójának a fényében fut az úton. A hatóságok nem sokkal később kiérkeztek a helyszínre, de Neukgu ismét eltűnt. A keresés nemcsak a hatóságokat, hanem a lakosságot is megmozgatta, de nem mindenki abban érdekelt, hogy megnyugtató vége legyen a keresésnek, ugyanis számos téves riasztás is történt.

Ráadásul mesterséges intelligenciával készült hamis fotók is terjednek az interneten a szökevény farkasról, ami ugyancsak nehezíti a keresést.

A tedzsoni állatkert hangszóróin időnként farkasüvöltést játszanak be, remélve, hogy ezzel visszacsábíthatják az állatot.

Seekor serigala kabur dari kebun binatang di Daejeon, Korea Selatan.



Otoritas setempat langsung mengerahkan ratusan orang untuk mencari serigala tersebut. Bahkan, sekolah dasar di dekat kebun binatang sampai ditutup sementara. pic.twitter.com/2Lm0syg8Nl — BBC News Indonesia (@BBCIndonesia) April 15, 2026

Néhány évvel ezelőtt ugyanebből a dél-koreai állatkertből szökött meg egy puma, amelyet végül lelőttek. Sokan attól tartanak, hogy Neukgu is hasonló sorsra juthat. Egyes állatvédő szervezetek élesen bírálták az állatkertet, mert

a létesítmény hiányosságai és a nem megfelelő működtetés is közrejátszhatott abban, hogy a farkas meglóghatott.

A közösségi oldalakon igazi sztár lett az elmúlt napokban Neukgu, akit sokan a szabadság farkasaként emlegetnek. Már megjelent róla egy mémkriptopénz is, ami rövid idő alatt óriási forgalmat generált.

A kétéves farkas egy tenyésztési program részeként nőtt fel, amely a Koreai-félszigeten egykor őshonos, mára vadon kihaltnak tekintett farkas visszatelepítését célozza. Neukgu fogságban nőtt fel, alig van vadászati tapasztalata, ezért kérdéses, mennyire képes túlélni a természetben.