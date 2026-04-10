2026. április 10. péntek Zsolt
Nyitókép: Pixabay.com

Valami pusztítja a vaddisznókat a Tisza mentén

Infostart

Tömegesen pusztulnak a vaddisznók a Beregszászi járáshoz tartozó, Tisza menti erdészet területén.

Az elhullott állatok tetemeit sűrű bozótosokban és nyílt területeken egyaránt megtalálják, ami komoly fertőző betegség jelenlétére utalhat – olvasható a karpatalja.ma-n. A cikk szerint sokan attól tartanak, hogy a betegség átterjedhet a háziállatokra, különösen a magángazdaságokban élő sertésekre.

Csarnatő (Cserna) és a környező települések lakói elmondása szerint egyelőre nem tapasztalható megfelelő reakció a járási állategészségügyi és közegészségügyi szolgálatok részéről. Emiatt az erdészeti dolgozók kénytelenek saját erőből gondoskodni az elhullott állatok tetemeinek begyűjtéséről és eltemetéséről.

A lakosok sürgős intézkedéseket és hatékony fellépést várnak az illetékes hatóságoktól, hogy megakadályozzák a fertőzés továbbterjedését, és megvédjék a helyi gazdaságokat a komolyabb károktól.

Bármi is lesz a választás végeredménye, a következő Országgyűlésre rá sem lehet ismerni majd. Több mint száz teljesen új ember kerülhet be a parlamentbe, más pártok és politikusok pedig hosszú évek vagy évtizedek után végleg elbúcsúznak a törvényhozástól.
 

Blokkolt átutalások és többszázezres bukó - Így fest a csalásmegelőzés árnyoldala egy Revolut-ügyfélnél

Egy olvasónk valószínűleg a pénzmosás- és csalásmegelőzési automatikus rendszerek működésének áldozatául esett, ám itt most valós tranzakciókat állított meg a bank. A késlekedés több százezer forintos árfolyamveszteséget okozott az ügyfélnek. A Revolut algoritmusa látszólag minden logika nélkül, sorozatosan blokkolta a nagyobb összegű tranzakciókat, a rendszer később még az ügyfél saját nevére indított átutalásokat is megállította. A magyar fióktelep elindítása és egy magyar nyelvű ügyfélszolgálat sokat segíthetne az ilyen és ehhez hasonló ügyek hatékonyabb rendezésében.

A Hetifókuszban ezen a héten az egészségmegőrzés, a rendszeres szűrővizsgálatok és a magyarok szűrési szokásainak témáját járjuk körül.

The US president accused Iran of "doing a very poor job" with the waterway as Israel and Lebanon to begin peace talks.

