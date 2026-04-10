Az EU összes külső határán működésbe lépett az új digitális rendszer

Az Európai Unió beléptetési/kiléptetési rendszere (Entry/Exit System - EES) az EU új, korszerű határigazgatási eszköze.

A célja

a határforgalom-ellenőrzés biztonságának javítása,

a személyazonossággal való visszaélés elleni fellépés elősegítése,

valamint az engedélyezett tartózkodási időt túllépő személyek kiszűrése,

a valós idejű információmegosztás a határellenőrzést végző tagállami hatóságok között.

Mi mindent rögzít a rendszer?

Az EES-rendszer elektronikusan rögzíti a 29 európai országba – köztük a schengeni társult országokba – az unión kívüli országok állampolgárainak

belépési, illetve

kilépési adatait,

idejét és

helyét,

kiszámítja a megengedett tartózkodási időt.

Biometrikus adatokat gyűjt - arcfotót és a jobb kéz négy ujjának lenyomatát.

Felváltja az útlevelek kézi pecsételését.

Ezeket az adatokat a vízumkötelezett és a vízum nélkül is beengedhető utasoknál egyaránt rögzíteni fogják belépéskor, kilépéskor és a belépés megtagadása esetében is.

A rendszer révén könnyebben ellenőrizhető lesz, hogy a belépő a megengedett tartózkodás idejét nem lépte-e túl. A rendszer révén a hamis iratokat és a túltartózkodást, azaz a tartózkodási idő túllépését is könnyebb lesz kiszűrni.

Az adatokat alapesetben három évig, túltartózkodás esetében öt évig őrzik meg.

A rendszerben tárolt adatokat a bűn- és terrorcselekmények megelőzésére, kiszűrésére és felderítésére is lehet használni a tagállamok közötti információmegosztás által.

Az információkhoz hozzáférnek majd a nemzeti határőrizettel és vízumkiadással foglalkozó szervek és az uniós rendőri együttműködést koordináló szervezet, az Europol is. A tagállami menekültügyi hatóságok nem kapnak hozzáférést az adatbázishoz.

Az EES-regisztráció alól mentesülnek

az uniós állampolgárok és azok, akik

uniós családtagként utaznak, vagy akik

érvényes schengeni tartózkodási engedéllyel, illetve

hosszú távú vízummal rendelkeznek.

A 12 év alatti gyermekek szintén mentesülnek az ujjlenyomatvétel alól.

A későbbi belépések során a rendszer az útlevélben szereplő fotót összeveti az EES-ben tárolt képpel.

Az eljárás során az utas szkenneli útlevelét, majd biometrikus arcfelvételt és ujjlenyomatot ad, valamint egy rövid kérdőívet is kitölt, amely 15 nyelven lesz elérhető.

A rendszer bevezetése valamivel meghosszabbíthatja a határellenőrzés idejét, különösen az első alkalommal belépő utasok esetében, hosszabb távon azonban felgyorsítja az ellenőrzést, ami a várakozások szerint legfeljebb 70 másodperc lesz.

A határátkelőkön a tagországok külön EES-sávokat jelölnek ki a nem uniós országok állampolgárai számára, de nagyobb forgalom esetén a rendszer minden sávban működni fog.

Az uniós bizottság közleményében hangsúlyozta: a határregisztrációs rendszer korszerűsíteni és javítani fogja az EU külső határainak igazgatását. Hozzá fog járulni az illegális migráció megelőzéséhez és az európai uniós országok állampolgárai biztonságának szavatolásához. Az automatizált határforgalom-ellenőrzés fokozott alkalmazásával az utazás mindenki számára gördülékenyebbé és biztonságosabbá válik. Az új rendszer megfelel az adatok és a magánélet védelme legmagasabb szintű normáinak, biztosítva az utazók személyes adatainak védelmét és biztonságát.

A rendszer tesztelési szakaszának elmúlt öt hónapjában több mint 52 millió be- és kilépést regisztráltak a tagállami hatóságok.

A rendszer legkevesebb 27 ezer beléptetési kérelmet utasított el, köztük több mint 700 olyan embert azonosítottak, aki biztonsági fenyegetést jelent az unió biztonságára - tette hozzá közleményében a brüsszeli testület.