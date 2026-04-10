Az EU összes külső határán működésbe lépett az új digitális rendszer

Az Európai Unió beléptetési/kiléptetési rendszere (Entry/Exit System - EES) az EU új, korszerű határigazgatási eszköze.
A célja
- a határforgalom-ellenőrzés biztonságának javítása,
- a személyazonossággal való visszaélés elleni fellépés elősegítése,
- valamint az engedélyezett tartózkodási időt túllépő személyek kiszűrése,
- a valós idejű információmegosztás a határellenőrzést végző tagállami hatóságok között.
Mi mindent rögzít a rendszer?
Az EES-rendszer elektronikusan rögzíti a 29 európai országba – köztük a schengeni társult országokba – az unión kívüli országok állampolgárainak
- belépési, illetve
- kilépési adatait,
- idejét és
- helyét,
- kiszámítja a megengedett tartózkodási időt.
- Biometrikus adatokat gyűjt - arcfotót és a jobb kéz négy ujjának lenyomatát.
- Felváltja az útlevelek kézi pecsételését.
Ezeket az adatokat a vízumkötelezett és a vízum nélkül is beengedhető utasoknál egyaránt rögzíteni fogják belépéskor, kilépéskor és a belépés megtagadása esetében is.
A rendszer révén könnyebben ellenőrizhető lesz, hogy a belépő a megengedett tartózkodás idejét nem lépte-e túl. A rendszer révén a hamis iratokat és a túltartózkodást, azaz a tartózkodási idő túllépését is könnyebb lesz kiszűrni.
Az adatokat alapesetben három évig, túltartózkodás esetében öt évig őrzik meg.
A rendszerben tárolt adatokat a bűn- és terrorcselekmények megelőzésére, kiszűrésére és felderítésére is lehet használni a tagállamok közötti információmegosztás által.
Az információkhoz hozzáférnek majd a nemzeti határőrizettel és vízumkiadással foglalkozó szervek és az uniós rendőri együttműködést koordináló szervezet, az Europol is. A tagállami menekültügyi hatóságok nem kapnak hozzáférést az adatbázishoz.
Az EES-regisztráció alól mentesülnek
- az uniós állampolgárok és azok, akik
- uniós családtagként utaznak, vagy akik
- érvényes schengeni tartózkodási engedéllyel, illetve
- hosszú távú vízummal rendelkeznek.
A 12 év alatti gyermekek szintén mentesülnek az ujjlenyomatvétel alól.
A későbbi belépések során a rendszer az útlevélben szereplő fotót összeveti az EES-ben tárolt képpel.
Az eljárás során az utas szkenneli útlevelét, majd biometrikus arcfelvételt és ujjlenyomatot ad, valamint egy rövid kérdőívet is kitölt, amely 15 nyelven lesz elérhető.
A rendszer bevezetése valamivel meghosszabbíthatja a határellenőrzés idejét, különösen az első alkalommal belépő utasok esetében, hosszabb távon azonban felgyorsítja az ellenőrzést, ami a várakozások szerint legfeljebb 70 másodperc lesz.
A határátkelőkön a tagországok külön EES-sávokat jelölnek ki a nem uniós országok állampolgárai számára, de nagyobb forgalom esetén a rendszer minden sávban működni fog.
Az uniós bizottság közleményében hangsúlyozta: a határregisztrációs rendszer korszerűsíteni és javítani fogja az EU külső határainak igazgatását. Hozzá fog járulni az illegális migráció megelőzéséhez és az európai uniós országok állampolgárai biztonságának szavatolásához. Az automatizált határforgalom-ellenőrzés fokozott alkalmazásával az utazás mindenki számára gördülékenyebbé és biztonságosabbá válik. Az új rendszer megfelel az adatok és a magánélet védelme legmagasabb szintű normáinak, biztosítva az utazók személyes adatainak védelmét és biztonságát.
A rendszer tesztelési szakaszának elmúlt öt hónapjában több mint 52 millió be- és kilépést regisztráltak a tagállami hatóságok.
A rendszer legkevesebb 27 ezer beléptetési kérelmet utasított el, köztük több mint 700 olyan embert azonosítottak, aki biztonsági fenyegetést jelent az unió biztonságára - tette hozzá közleményében a brüsszeli testület.