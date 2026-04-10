2026. április 10. péntek Zsolt
Schengen writing on airport arrivals
Nyitókép: robypangy/Getty Images

Az EU összes külső határán működésbe lépett az új digitális rendszer

Infostart / MTI

Az Európai Unió összes határátkelőjén teljes körűen működésbe lépett a határellenőrzés hatékonyságát és felgyorsítását lehetővé tevő digitális regisztrációs határigazgatási rendszer (EES), amely gyorsabb, biztonságosabb és kényelmesebb utazást biztosít – közölte az Európai Bizottság pénteken.

Az Európai Unió beléptetési/kiléptetési rendszere (Entry/Exit System - EES) az EU új, korszerű határigazgatási eszköze.

A célja

  • a határforgalom-ellenőrzés biztonságának javítása,
  • a személyazonossággal való visszaélés elleni fellépés elősegítése,
  • valamint az engedélyezett tartózkodási időt túllépő személyek kiszűrése,
  • a valós idejű információmegosztás a határellenőrzést végző tagállami hatóságok között.

Mi mindent rögzít a rendszer?

Az EES-rendszer elektronikusan rögzíti a 29 európai országba – köztük a schengeni társult országokba – az unión kívüli országok állampolgárainak

  • belépési, illetve
  • kilépési adatait,
  • idejét és
  • helyét,
  • kiszámítja a megengedett tartózkodási időt.
  • Biometrikus adatokat gyűjt - arcfotót és a jobb kéz négy ujjának lenyomatát.
  • Felváltja az útlevelek kézi pecsételését.

Ezeket az adatokat a vízumkötelezett és a vízum nélkül is beengedhető utasoknál egyaránt rögzíteni fogják belépéskor, kilépéskor és a belépés megtagadása esetében is.

A rendszer révén könnyebben ellenőrizhető lesz, hogy a belépő a megengedett tartózkodás idejét nem lépte-e túl. A rendszer révén a hamis iratokat és a túltartózkodást, azaz a tartózkodási idő túllépését is könnyebb lesz kiszűrni.

Az adatokat alapesetben három évig, túltartózkodás esetében öt évig őrzik meg.

A rendszerben tárolt adatokat a bűn- és terrorcselekmények megelőzésére, kiszűrésére és felderítésére is lehet használni a tagállamok közötti információmegosztás által.

Az információkhoz hozzáférnek majd a nemzeti határőrizettel és vízumkiadással foglalkozó szervek és az uniós rendőri együttműködést koordináló szervezet, az Europol is. A tagállami menekültügyi hatóságok nem kapnak hozzáférést az adatbázishoz.

Az EES-regisztráció alól mentesülnek

  • az uniós állampolgárok és azok, akik
  • uniós családtagként utaznak, vagy akik
  • érvényes schengeni tartózkodási engedéllyel, illetve
  • hosszú távú vízummal rendelkeznek.

A 12 év alatti gyermekek szintén mentesülnek az ujjlenyomatvétel alól.

A későbbi belépések során a rendszer az útlevélben szereplő fotót összeveti az EES-ben tárolt képpel.

Az eljárás során az utas szkenneli útlevelét, majd biometrikus arcfelvételt és ujjlenyomatot ad, valamint egy rövid kérdőívet is kitölt, amely 15 nyelven lesz elérhető.

A rendszer bevezetése valamivel meghosszabbíthatja a határellenőrzés idejét, különösen az első alkalommal belépő utasok esetében, hosszabb távon azonban felgyorsítja az ellenőrzést, ami a várakozások szerint legfeljebb 70 másodperc lesz.

A határátkelőkön a tagországok külön EES-sávokat jelölnek ki a nem uniós országok állampolgárai számára, de nagyobb forgalom esetén a rendszer minden sávban működni fog.

Az uniós bizottság közleményében hangsúlyozta: a határregisztrációs rendszer korszerűsíteni és javítani fogja az EU külső határainak igazgatását. Hozzá fog járulni az illegális migráció megelőzéséhez és az európai uniós országok állampolgárai biztonságának szavatolásához. Az automatizált határforgalom-ellenőrzés fokozott alkalmazásával az utazás mindenki számára gördülékenyebbé és biztonságosabbá válik. Az új rendszer megfelel az adatok és a magánélet védelme legmagasabb szintű normáinak, biztosítva az utazók személyes adatainak védelmét és biztonságát.

A rendszer tesztelési szakaszának elmúlt öt hónapjában több mint 52 millió be- és kilépést regisztráltak a tagállami hatóságok.

A rendszer legkevesebb 27 ezer beléptetési kérelmet utasított el, köztük több mint 700 olyan embert azonosítottak, aki biztonsági fenyegetést jelent az unió biztonságára - tette hozzá közleményében a brüsszeli testület.

Nagyot mentek a magyar részvények a választások előtt

Itt a bejelentés: gigantikus osztalékról döntött a hazai sztárvállalat, rengeteg magyar kaphat a pénzből

Vance warns Iran against 'trying to play' US as he heads to Pakistan for peace talks

