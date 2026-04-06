2026. április 6. hétfő Bíborka, Vilmos
Nyitókép: Getty Images / Digital Vision.

Mit nekik a piros jelzés? Botrány a kerékpárversenyen

Infostart

Többek között a győztes Tadej Pogacart és az olimpiai bajnok Remco Evenepoelt is vizsgálják azok után, hogy a vasárnapi flandriai egynapos országúti kerékpárversenyen egy vasúti átjáróban a gyanú szerint több kerekes a piros jelzés ellenére nem állt meg.

Sajtóhírek alapján a helyi ügyészség nyomozást indított az eset után, amely a 278 kilométeres verseny 65. kilométerénél, Wichelenben történt. A vonat áthaladása kettészakította a mezőnyt, a szökevénycsoport előnye pedig három és félről öt perc fölé nőtt.

A szlovén Pogacar és a belga Evenepoel mellett mások is gyanúsítottak. Ha bebizonyosodik, hogy valóban szabályt sértettek, legalább nyolc napra bevonhatják a jogosítványukat, valamint 400 és 5000 euró közötti bírsággal is számolniuk kell, valamint személyesen meg kell jelenniük a bíróságon.

A nemzetközi szövetség szabályzata szerint tilos jelzésnél a kerékpárosoknak meg kell állniuk a vasúti átjárókban.

A belga vasúti társaság csalódottságát fejezte ki a sportolók viselkedése miatt.

„A szabály világos: pirosnál meg kell állni. Ez egy versenykerékpárosra is érvényes” – mondta Frédéric Petit szóvivő. „Másfél millió flamand tekintette meg a versenyt. Nyilvánvalóan nagyon rossz példa, amikor a kerékpárosok figyelmen kívül hagyják az ilyen jelzéseket, különösen mivel számos figyelemfelkeltő kampányt folytatunk a vasúti átjárók biztonságával kapcsolatban.”

Kezdőlap    Külföld    Mit nekik a piros jelzés? Botrány a kerékpárversenyen

Tényleg jön a drágább kütyük kora, vagy múlófélben a memória-pánik?

Tényleg jön a drágább kütyük kora, vagy múlófélben a memória-pánik?

Néhány hete még úgy tűnt: az AI-forradalom miatt tartósan drágábbak lesznek a számítógépek, telefonok és minden, amiben memória van. Március végére azonban váratlan fordulat látszik kibontakozni – egyes DDR5 memóriák ára látványosan esni kezdett. Akkor most elmaradt a „RAMageddon” vagy csak rövid időre lélegezhetünk fel?
Orbán Viktor a határról: egyelőre nincs veszélyben Magyarország gázellátása, de észnél kell lenni!

Orbán Viktor a határról: egyelőre nincs veszélyben Magyarország gázellátása, de észnél kell lenni!

Orbán Viktor húsvéthétfő reggel sajtótájékoztatót tartott Kiskundorozsmán, a Török Áramlat gázvezeték magyar szakaszának a kezdetén. A miniszterelnök ellenőrizte az infrastruktúrát, miután vasárnap robbanóanyagot találtak a gázvezeték szerbiai szakaszánál.
 

Itt a Kreml bejelentése a Török Áramlat elleni szabotázsakció kapcsán

Amerikai gyártmányú lehet a Török Áramlat gázvezetéknél talált robbanószer a szerbek szerint

Az ukrán kormány reagált a Török Áramlat gázvezeték elleni szerbiai szabotázsakció ügyére

Súlyos balhé Magyarkanizsán, utakat zártak le, a hadsereget is bevetették

VIDEÓ
Húsvét, feltámadás: Hogyan lehet ma elcsendesedni? Makláry Ákos, Inforádió, Aréna
Ez nem kampány, ez egy Monty Python-film! Toroczkai László, Inforádió, Aréna
Belegebed Magyarország a stabilitásba. Dobrev Klára, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
Megszületett az iráni béketerv, de alig egy napra vagyunk a végső határidő lejártától - Percről percre az iráni háborúról hétfőn

Megszületett az iráni béketerv, de alig egy napra vagyunk a végső határidő lejártától - Percről percre az iráni háborúról hétfőn

Az Egyesült Államok, Irán és több regionális közvetítő egy 45 napos tűzszünet feltételeiről tárgyal, miközben vasárnap éjjel újabb súlyos légicsapások érték Iránt, többek között lakossági célpontokat. Ráadásul a korábban meghatározott ultimátum a Hormuzi-szoros újranyitására kedden lejár. Teherán eközben továbbra is az elrettentés politikáját követi, és minden további támadásra azonnali válaszcsapást ígért. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború fejleményeivel.

Végre kiderült a fájdalmas igazság: ezért titkolta éveken át súlyos betegségét Rubint Réka

A fitneszedző egy friss videóüzenetben reagált az őt ért kritikákra.

A fitneszedző egy friss videóüzenetben reagált az őt ért kritikákra.

Israel attacks major Iranian petrochemical site after Trump's infrastructure threats

Israel attacks major Iranian petrochemical site after Trump's infrastructure threats

Israel claims the site produces half of Iran's petrochemical output. The Israeli attack follows Donald Trump threatening more US attacks if the Strait of Hormuz is not open by Tuesday.

