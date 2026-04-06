2026. április 6. hétfő Bíborka, Vilmos
Shallow depth of field image taken of yellow law enforcement line with police car and lights in the background.
Nyitókép: carlballou/Getty Images

Horror a felvonuláson: ittas sofőr hajtott a tömegbe

Infostart

Legalább tizenöt ember sérült meg, amikor egy ittas sofőr autójával a tömegbe hajtott egy kulturális felvonuláson és fesztiválon New Iberiában, Louisiana államban. A rendőrség szerint az eset nem volt szándékos.

Szombaton tartották meg a Lao Újév Fesztivál második napját New Iberiában, Louisiana államban, amely az Egyesült Államok legnagyobb ilyen jellegű rendezvénye. A háromnapos fesztivál legforgalmasabb napját azonban egy súlyos tragédia árnyékolta be, amikor kora délután egy 57 éves férfi az autójával a felvonulás résztvevői közé hajtott.

Több gyalogost közvetlenül elütött, két sérültet helikopterrel szállítottak kórházba – közölte az Acadian Ambulance egy X-bejegyzésben. A sérültek közül néhányan kritikus állapotban vannak. Louisiana állami rendőrsége a baleset után őrizetbe vette a sofőrt, aki az ittas vezetés jeleit mutatta és egy felbontott alkoholos italt is találtak az autójában.

Mint később kiderült véralkoholszintje 0,137 százalék volt, ami közel kétszerese a megengedettnek. Az Egyesült Államokban ugyanis 0,08 százalék felett számít valaki jogilag ittas vezetőnek.

A férfit letartóztatták és az Iberia Parish börtönbe szállították ittas vezetés, gondatlan járművezetés, valamint 18 rendbeli súlyos testi sértés gondatlan okozásának vádjával. A seriff hivatal, azonban kiemelte, hogy a baleset nem volt szándékos cselekmény – idézi az Index a New York Post beszámolóját.

A felvonulás egy éves, háromnapos fesztivál része volt, amelyet minden húsvéti hétvégén tartanak Lanexang Village-ben a Lao Újév megünneplésére. A rendezvény az 1980-as években kezdődött, amikor kis utcai buliként indult a térség növekvő laoszi közösségének, amely mára kinőtte magát.

Hol lesz a „következő Dubaj”? – az Irán elleni háború megtépázta a metropolisz hírnevét
Vaskézzel csapnak le Dubajban a hatóságok a közösségi médiában rakétatámadásokat posztolókra. Elköltöznek az „ex-pat"-ek (a gazdagabb országok migránsait hívják így) Dubajból, az Egyesült Arab Emírségek pénzügyi központjából. A luxusvárost az adómentességet kereső külföldi dolgozók, az életmódjukkal kérkedő influenszerek és – erről kevesebb szó esik – az ázsiai országokból érkezett kétkezi dolgozók népesítették be. Az Irán ellen indított amerikai–izraeli háború azonban Teherán célpontjává tette. Máris megjelentek a lehetséges jelöltek az „Új Dubaj" helyére.
Orbán Viktor a határról: egyelőre nincs veszélyben Magyarország gázellátása, de észnél kell lenni!

Orbán Viktor húsvéthétfő reggel sajtótájékoztatót tartott Kiskundorozsmán, a Török Áramlat gázvezeték magyar szakaszának a kezdetén. A miniszterelnök ellenőrizte az infrastruktúrát, miután vasárnap robbanóanyagot találtak a gázvezeték szerbiai szakaszánál.
 

Leleplezte az ukrán hírszerzés a pusztító orosz fegyvert: meglepő titkokat tártak fel

Az ukrán katonai hírszerzés (HUR) nyilvánosságra hozta az orosz Krasznopol-M2 irányított lövedék részletes műszaki adatait. A megszerzett információk között szerepel a lőszer belső felépítése és a gyártásában részt vevő vállalatok listája is - számolt be a RBK.

Végre kiderült, melyik használt autót éri meg valójában megvenni: mutatjuk a listát, ami megvédi a pénztárcádat

A használt autók piacán eligazodni egyre nehezebb, miközben az árak emelkedése miatt a jó ár-érték arány megtalálása különösen felértékelődött.

Iran says intelligence chief killed by US-Israeli strike, as Trump threatens 'hell' if deal not made

Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps said Majid Khademi was killed on Monday morning. The US president has set Iran a deadline of Tuesday evening (US eastern time) to make a deal.

