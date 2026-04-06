Horror a felvonuláson: ittas sofőr hajtott a tömegbe

Szombaton tartották meg a Lao Újév Fesztivál második napját New Iberiában, Louisiana államban, amely az Egyesült Államok legnagyobb ilyen jellegű rendezvénye. A háromnapos fesztivál legforgalmasabb napját azonban egy súlyos tragédia árnyékolta be, amikor kora délután egy 57 éves férfi az autójával a felvonulás résztvevői közé hajtott.

Több gyalogost közvetlenül elütött, két sérültet helikopterrel szállítottak kórházba – közölte az Acadian Ambulance egy X-bejegyzésben. A sérültek közül néhányan kritikus állapotban vannak. Louisiana állami rendőrsége a baleset után őrizetbe vette a sofőrt, aki az ittas vezetés jeleit mutatta és egy felbontott alkoholos italt is találtak az autójában.

Mint később kiderült véralkoholszintje 0,137 százalék volt, ami közel kétszerese a megengedettnek. Az Egyesült Államokban ugyanis 0,08 százalék felett számít valaki jogilag ittas vezetőnek.

A férfit letartóztatták és az Iberia Parish börtönbe szállították ittas vezetés, gondatlan járművezetés, valamint 18 rendbeli súlyos testi sértés gondatlan okozásának vádjával. A seriff hivatal, azonban kiemelte, hogy a baleset nem volt szándékos cselekmény – idézi az Index a New York Post beszámolóját.

A felvonulás egy éves, háromnapos fesztivál része volt, amelyet minden húsvéti hétvégén tartanak Lanexang Village-ben a Lao Újév megünneplésére. A rendezvény az 1980-as években kezdődött, amikor kis utcai buliként indult a térség növekvő laoszi közösségének, amely mára kinőtte magát.