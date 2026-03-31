Ukrajna hitele: Kaja Kallas elmondta, mikorra születhet meg a megegyezés

„Kaja Kallas asszony nagyon diplomatikusan fogalmazott, amikor azt mondta, hogy van egy akadály az Oroszországgal szembeni 20. szankciós csomag bevezetése és az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitel megszerzése útjában. Én megnevezem ezt az akadályt: ez Magyarország, amely visszaélve EU- és NATO-tagságával blokkol, és ezzel túszul ejtette az egész Európai Uniót, az egész európai politikát, a bővítést és az egységet. Ezért nagyon reméljük, hogy megtalálják a módját ennek a mesterségesen létrehozott akadálynak a leküzdésére” – hangsúlyozta a miniszter.

Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője azt mondta, hogy tovább dolgoznak az unióban az akadályok leküzdésén a 20. szankciós csomag bevezetése, valamint a 90 milliárd eurós hitel végleges jóváhagyása és Ukrajna részére történő folyósítása érdekében. "

Sajnos ma nincs jó hírem viszont azzal kapcsolatban, hogy ezt a hitelt ki fogják fizetni. Éppen ezért továbbra is dolgozunk rajta, és remélem, hogy a következő Európai Tanács-ülésre megszületik a döntés – tette hozzá Kallas.

Nyitókép: Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter (j) és Kaja Kallas, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője a kijevi vasútállomáson 2026. március 31-én, az ukrán Bucsa város felszabadításának negyedik évfordulóján.