2026. március 31. kedd Árpád
Az amerikai titkosszolgálat megfigyelõtornya Donald Trump amerikai elnök mar-a-lagói rezidenciájánál a floridai West Palm Beachben 2026. február 22-én, miután hajnalban egy puskával felfegyverzett férfi benzineskannával megpróbált behatolni az elnök birtokára. A hatóságok agyonõtték a 21 éves férfit, az észak-karolinai illetõségû Austin Tucker Martint. Az incidens idején Trump nem tartózkodott a birtokon.
Nyitókép: MTI/EPA/Cristobal Herrera

Lesz egy Donald Trump nevű reptér

Nagyjából azzal egyidőben, hogy a dolláron ott lesz a hivatalban lévő elnök aláírása is.

Donald Trumpról nevezik el a Palm Beach-i nemzetközi repülőteret – írta a The Guardian nyomán a Telex. Ron DeSantis floridai kormányzó hétfőn írta alá a reptér nevét módosító törvényjavaslatot.

Az új névhez még a Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) részéről is kell egy bólintás, 2026-ban pedig jöhet a névavató: Donald J. Trump nemzetközi repülőtér.

Donald Trump 2019-ben költözött Floridába, előtte a New York-i Trump Towerben élt egy luxuslakásban, innen bútorozott át Mar-a-Lagóba, ehhez van közel a reptér.

Múlt héten Brian Mast képviselő törvényjavaslatot nyújtott be a repülőtér IATA-kódjának módosítása ügyében, hogy az eddig használt PBI-t DJT-re cseréljék, utalva az elnök nevének kezdőbetűire.

Az amerikai pénzügyminisztérium a múlt héten jelentette be, hogy idén nyártól kezdve a dollár bankjegyeken Trump aláírása fog szerepelni. Ez lesz az első alkalom, hogy a mindenkori pénzügyminiszteré mellett a hivatalban lévő elnök aláírása is rákerül a törvényes fizetőeszközre.

Nagy Dávid: nekünk nem választást, hanem ügyeket kell nyernünk

Nagy Dávid: nekünk nem választást, hanem ügyeket kell nyernünk
A Magyar Kétfarkú Kutya Párt organikusan építkezik, és az aktivizmus, az önkormányzati munka és a polgármesteri megbízatás után a következő lépcsőfők a parlamenti részvétel lenne – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Nagy Dávid pártigazgató. Az országgyűlési választási listavezető beszélt a Tisza Párttól érkező nyomásról, a szerinte sem túl népszerű gazdasági terveikről és arról is, hogy miként működik szerinte a szavazatmegosztás.
 

2026.04.01. szerda, 18:00
Toroczkai László
a Mi Hazánk elnöke, a párt választási listavezetője
Dolgozók újabb ezrei esnek áldozatul a mesterséges intelligenciának

Több ezer alkalmazott elbocsátásába kezdett az Oracle, miközben fokozza a beruházásokat az mesterségesintelligencia-adatközpontba - írta meg a Cnbc.

Kvíz: Te ismered ezeket a latin szállóigéket, mondásokat? Lássuk, lesz-e 10 pontod!

Mélyülj el velünk a latin bölcsességek világában, emlékezz és tanulj.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
Trump tells the UK and other countries 'go get your own oil' from Strait of Hormuz

The US president tells nations who are now unable to get jet fuel "the USA won't be there to help you anymore, just like you weren't there for us".

