Lesz egy Donald Trump nevű reptér

Donald Trumpról nevezik el a Palm Beach-i nemzetközi repülőteret – írta a The Guardian nyomán a Telex. Ron DeSantis floridai kormányzó hétfőn írta alá a reptér nevét módosító törvényjavaslatot.

Az új névhez még a Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) részéről is kell egy bólintás, 2026-ban pedig jöhet a névavató: Donald J. Trump nemzetközi repülőtér.

Donald Trump 2019-ben költözött Floridába, előtte a New York-i Trump Towerben élt egy luxuslakásban, innen bútorozott át Mar-a-Lagóba, ehhez van közel a reptér.

Múlt héten Brian Mast képviselő törvényjavaslatot nyújtott be a repülőtér IATA-kódjának módosítása ügyében, hogy az eddig használt PBI-t DJT-re cseréljék, utalva az elnök nevének kezdőbetűire.

Az amerikai pénzügyminisztérium a múlt héten jelentette be, hogy idén nyártól kezdve a dollár bankjegyeken Trump aláírása fog szerepelni. Ez lesz az első alkalom, hogy a mindenkori pénzügyminiszteré mellett a hivatalban lévő elnök aláírása is rákerül a törvényes fizetőeszközre.