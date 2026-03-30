Az amerikai parti őrség képén roncs a Potomac folyóban, a washingtoni Ronald Reagan repülőtér közelében 2025. január 30-án. Az előző nap összeütközött az American Airlines amerikai légitársaság leszálláshoz készülő utasszállító gépe és egy gyakorló repülést végző Blackhawk katonai helikopter, majd mindkét jármű a Potomac sekély vizébe zuhant. A repülőgépen 64, a helikopteren 3 ember tartózkodott, mindannyian életüket vesztették.
Nyílegyenesen egymásnak ment a helikopter és az utasszállító: megdöbbentő felvétel a washingtoni katasztrófáról

ELŐZMÉNYEK

Közzétettek egy videófelvételt a 2025 januári washingtoni légi katasztrófáról, amiben 67 ember halt meg.

A CBS-en futó 60 Minutes című amerikai televíziós hírmagazin nyilvánosságra hozott egy eddig nem látott felvételt a 2025 januárjában történt washingtoni légi katasztrófáról, amiben összesen 67 ember vesztette életét – írja az Index összefoglalója

2025 januárjában egy utasszállító repülőgép közvetlenül a leszállás előtt összeütközött egy katonai helikopterrel Washington közelében, és mindkét jármű a Potomac folyó jeges vizébe zuhant.

A helikopter és a repülőgép összes utasa, mind a 67 fő életét vesztette. Ez volt az elmúlt húsz év legsúlyosabb légi katasztrófája amerikai földön.

Az ütközés a Ronald Reagan Washingtoni Nemzeti Repülőtéren történt, amikor az American Airlines regionális járata leszállás közben összeütközött a helikopterrel Észak-Virginiában. A gépen 60 utas és a 4 fős személyzet tartózkodott, a helikopteren pedig három katona utazott.

A 60 Minutes című amerikai televíziós hírmagazin most bemutatott egy videót, ami új nézőpontból mutatja be az ütközést:

Az amerikai Nemzeti Közlekedésbiztonsági Hatóság (NTSB) a baleset után vizsgálatot indított, amely több problémát is feltárt:

  • A helikopter 24 méterrel a megengedett 61 méteres magasságkorlát fölött repült.
  • A légiforgalmi irányítók túlzott mértékben hagyatkoztak a vizuális távolságtartásra.
  • A baleset előtti három évben 85 esetben kerültek veszélyesen közel egymáshoz légi járművek a repülőtér környékén, a hatóságok mégsem vontak le megfelelő következtetéseket.
  • A helikopterpilóták éjjellátó szemüveget viseltek, és kérdéses, hogy megfelelően látták-e a repülőgépet.
  • Ráadásul a barometrikus magasságmérőjük 24-30 méterrel alacsonyabb értéket mutatott a valósnál.

A texasi republikánus Ted Cruz úgy tudja, hogy a helikopteren kikapcsolták az ADS-B-t (automatikus légtérellenőrző rendszert). Ez a berendezés arra szolgál, hogy begyűjtse és továbbadja a repülőgépekről érkező fontos adatokat, illetve egyéb információkkal lássa el a repülésben érintett feleket. A katonai repülőgépek egyébként kikapcsolt rendszerrel is közlekedhetnek.

Üzent az Opus vezérigazgatója a befektetőknek a nagy árfolyamesés után

A napokban több magyar részvénynél, többek között az Opus Global piacán is erőteljes eladási hullám bontakozott ki. Az Opus részvényben ma is nagy a volatilitás, reggel egy időre 15 százalékos mínuszban is állt a papír, mielőtt visszahúzták, a forgalom pedig átlag feletti. A cég vezérigazgatóját, Lélfai Koppányt kérdeztük a kilátásokról azt követően, hogy egy héttel előre hozta negyedéves gyorsjelentését a cég.

Filmbe illő akció: világhírű festményeket loptak el néhány perc leforgása alatt, a kár több millió euró

Az ellopott festmények becsült összértéke mintegy 9 millió euró, ebből a Renoir-mű értéke 6 millió eurót tesz ki.

Trump says he is considering seizing Iran's Kharg Island, but deal could be made 'very quickly'

The US president's comments come alongside briefings from US officials about the readiness of troops to carry out ground operations.

