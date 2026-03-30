Nyílegyenesen egymásnak ment a helikopter és az utasszállító: megdöbbentő felvétel a washingtoni katasztrófáról

A CBS-en futó 60 Minutes című amerikai televíziós hírmagazin nyilvánosságra hozott egy eddig nem látott felvételt a 2025 januárjában történt washingtoni légi katasztrófáról, amiben összesen 67 ember vesztette életét – írja az Index összefoglalója

2025 januárjában egy utasszállító repülőgép közvetlenül a leszállás előtt összeütközött egy katonai helikopterrel Washington közelében, és mindkét jármű a Potomac folyó jeges vizébe zuhant.

A helikopter és a repülőgép összes utasa, mind a 67 fő életét vesztette. Ez volt az elmúlt húsz év legsúlyosabb légi katasztrófája amerikai földön.

Az ütközés a Ronald Reagan Washingtoni Nemzeti Repülőtéren történt, amikor az American Airlines regionális járata leszállás közben összeütközött a helikopterrel Észak-Virginiában. A gépen 60 utas és a 4 fős személyzet tartózkodott, a helikopteren pedig három katona utazott.

A 60 Minutes című amerikai televíziós hírmagazin most bemutatott egy videót, ami új nézőpontból mutatja be az ütközést:

Az amerikai Nemzeti Közlekedésbiztonsági Hatóság (NTSB) a baleset után vizsgálatot indított, amely több problémát is feltárt:

A helikopter 24 méterrel a megengedett 61 méteres magasságkorlát fölött repült.

A légiforgalmi irányítók túlzott mértékben hagyatkoztak a vizuális távolságtartásra.

A baleset előtti három évben 85 esetben kerültek veszélyesen közel egymáshoz légi járművek a repülőtér környékén, a hatóságok mégsem vontak le megfelelő következtetéseket.

A helikopterpilóták éjjellátó szemüveget viseltek, és kérdéses, hogy megfelelően látták-e a repülőgépet.

Ráadásul a barometrikus magasságmérőjük 24-30 méterrel alacsonyabb értéket mutatott a valósnál.

A texasi republikánus Ted Cruz úgy tudja, hogy a helikopteren kikapcsolták az ADS-B-t (automatikus légtérellenőrző rendszert). Ez a berendezés arra szolgál, hogy begyűjtse és továbbadja a repülőgépekről érkező fontos adatokat, illetve egyéb információkkal lássa el a repülésben érintett feleket. A katonai repülőgépek egyébként kikapcsolt rendszerrel is közlekedhetnek.