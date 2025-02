Kulcsfontosságú dolog derült ki a washingtoni légi katasztrófáról

A Black Hawk helikopter fedélzetén nem működött az ADS-B (Automatic Dependent Surveillance-Broadcast) berendezés. Ez a fejlett felügyeleti rendszer teszi lehetővé, hogy a polgári légtrében haladó katonai repülőgépek valós időben sugározzák helyzetüket, magasságukat, sebességüket és egyéb fontos információkat a légiforgalmi irányítóknak, illetve más, a közelben tartózkodó gépeknek – jelentette a Reuters.

A brit hírügynökség idézte Ted Cruz szenátort, aki a Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) és az Amerikai Nemzeti Közlekedésbiztonsági Ügynökség (NTSB) információi alapján elmondta, hogy a helikopter személyzete kiképzési repülést hajtott végre, ezért számukra nem volt kötelező az ADS-B rendszer használata, illetve hogy a Black Hawk eltért a számára kijelölt légi folyosótól, és annál mintegy 30 méterrel magasabban repült.

Mindazonáltal működött a helikopter transzpondere, ami alapján látszik a jármű a radarokon, de az ADS-B rendszer több és pontosabb adatot közölt volna.

"Hacsak nem volt kényszerítő nemzetbiztonsági ok a kikapcsolásra, ez nem tűnik indokoltnak. Jelen esetben ez egy kiképzési küldetés volt, így nem volt nemzetbiztonsági ok az ADS-B kikapcsolására" – mondta Cruz újságíróknak a CBS tudósítása szerint.

#washingtonmidaircrash . #Airtraffic controller allegidly 'left work early' before deadly crash as helicopter's flight height comes into question. #FAA confirmed to media. Vidio.Thanks to #AiTelly pic.twitter.com/5YX7KbZsFg

A múlt héten egy másik amerikai törvényhozó, a demokrata párti Maria Cantwell azt firtatta, vajon az Egyesült Államok polgári légügyi hatósága miért engedélyezi már 2018 óta, hogy a katonai gépek kikapcsolt ADS-B rendszerrel is repülhessenek az utasszállítóknak fenntartott légtérben.

Január 29-én este 67 ember vesztette életét, amikor Washington Ronald Reagan repülőterénél összeütközött egy katonai helikopter és egy utasszállító, majd a gépek roncsai a Potomac folyóba zuhantak. Több mint húsz éve ez volt a legsúlyosabb légi katasztrófa az Egyesült Államokban. A tragédiát követően az FAA február végéig jelentős korlátozásokat vezetett be a washingtoni Reagan National repülőtér körüli helikopteres repülésekre, és a kevésbé használt kifutópályák közül kettőt továbbra sem enged használni. A hatóság azt is indítványozta, hogy amennyiben a légikikötő körüli légteret rendőrségi, mentő, vagy elnöki helikopterek használják, úgy ott ne repülhessenek civil gépek.

Two Metropolitan Washington Airports Authority employees were arrested for allegedly leaking footage of the recent helicopter and plane crash to CNN. They were charged with computer trespass for making an unauthorized copy of records. pic.twitter.com/3g3WxUc4bA