ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.61
usd:
338.51
bux:
121718.08
2026. március 29. vasárnap Auguszta
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Európai Unió,
Nyitókép: Sergio Mendoza Hochmann / Getty Images

Évről évre többen kapnak uniós állampolgárságot

Infostart / MTI

Az Európai Unió tagországaiban mintegy 1 millió 177 ezer ember szerzett állampolgárságot 2024-ben, 122 700-zal többen, mint a megelőző évben, ami 11,6 százalékos növekedést jelent – derül ki az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat jelentéséből.

A 2024-es adatokat rögzítő jelentés szerint az állampolgárságot megszerzők száma 54,5 százalékkal nőtt 2014-hez képest, amikor a tagállami hatóságok összesen 762 100 kérelmezőnek kedveztek.

A vizsgált évben legtöbben, mintegy 288 700-an Németországban szereztek állampolgárságot, ami az unióban biztosított összes állampolgárság 24,5 százalékát teszi ki. Majd Spanyolországban (252 500; 21,4 százalék) és Olaszországban (217 400; 18,5 százalék).

A kérvényezők legtöbbje (88 százalék) unión kívüli ország állampolgára volt.

A jelentésből kiderült, hogy 2024-ben - a megelőző évvel megegyezően - a szíriaiak alkották az uniós állampolgárságot szerzők legnagyobb csoportját. Tavalyelőtt 110 100 szíriai kapott uniós állampolgárságot. A friss uniós állampolgárok második legnagyobb, 97 100-as csoportját a marokkóiak alkották, majd az albánok (48 ezer).

Az adott országban élő, százezer nem helyi állampolgárságú lakosra vetítve biztosított honosítási arány Svédország volt a legmagasabb, ahol ezer főre 7,5 új állampolgársági státusz jutott. Majd Olaszország, ahol ez az arány 4,1 volt, majd Spanyolország és Hollandia (mindkettő 3,9). A legalacsonyabb honosítási arányt Litvániában (0,1), Bulgáriában és Észtországban (mindkettő 0,3) jegyezték fel.

A jelentés Magyarországgal kapcsolatban azt közölte, hogy az állampolgárságot szerzők száma mintegy 1700 volt 2024-ben.

A megelőző évben valamivel több mint 2400. Magyarországon az új állampolgárok többségét, mintegy 60,5 százalékát egy másik uniós tagállam állampolgárai alkották. A magyar állampolgárságot megszerző uniós állampolgárok legnagyobb számban romániaiak (71,4 százalék), szlovákiaiak (20 százalék), németek (3,2 százalék) és olaszok (0,8 százalék) voltak. A magyar állampolgárságot megszerző nem uniós polgárok legnagyobb számban oroszok (13,7 százalék), ukrajnaiak (12,2 százalék), venezuelaiak (9,3 százalék), vietnámiak (7,1 százalék) és szerbek (6,4 százalék) voltak.

Magyarországon száz külföldi állampolgárságú lakosra 0,69 honosítás jutott.

Kezdőlap    Külföld    Évről évre többen kapnak uniós állampolgárságot

európai unió

állampolgárság

bevándorlás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Újfajta kihívás a Balatonnál

Továbbra is a munkaerő jelenti a legnagyobb kihívást a balatoni turizmusban, ez volt egyik fő téma a III. Turisztikai Meetup eseményén, az Edutus Egyetem és a Balatonfüredi Turisztikai Egyesület szervezésében. Az egyesület elnöke, Böröcz István szerint a munkaerő megszerzése és megtartása ma egészen más hozzáállást követel meg a munkáltatóktól.
Éles üzenetváltás az ukrán és a magyar külügyminiszter között

Az ukrán kormány azt reméli, hogy a magyarországi választás eredménye az Ukrajnát segítő, 90 milliárd eurós európai uniós hitelcsomag felszabadításához vezet, és lehetővé teszi az Oroszországgal szembeni újabb EU-szankciók életbe lépését is - jelentette ki Andrij Szibiha külügyminiszter az Ukrinform hírportál párizsi tudósítójának adott interjúban. Szijjártó Péter szerint ez is azt mutatja, hogy ahogy közeledik a választás napja, úgy válik egyre nyíltabbá az ukrán beavatkozás
 

Autót váltott Orbán Viktor, páncélozott járművel utazik az ukránok miatt a kormányfő

Szlovákia megfenyegette Brüsszelt

Új terepjárókat állított hadrendbe a Magyar Honvédség

VIDEÓ
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
Hogyan lett a kis „Szalonnából” világhírű prímás? Pál István Szalonna, Inforádió, Aréna
Kit szorít most az idő az iráni háborúban? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.30. hétfő, 18:00
Nagy Dávid
a Magyar Kétfarkú Kutya Párt pártigazgatója, választási listavezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ez a hazai útfejlesztések fő kérdése

Jelentős úthálózat-fejlesztések előtt áll Magyarország, azonban, ha ezek nem kellő körültekintéssel valósulnak meg, néhány éven belül toldozgatásra fognak szorulni, és még csak nem is az aszfalt szintjén. A közlekedési infrastruktúra fejlesztése ma már nem pusztán mérnöki vagy beruházási kérdés: szektorokon átívelő gondolkodást, közös víziót, valamint az energiarendszerrel való szoros integrációt igényel. Ha az e-mobilitás villamos hálózati feltételei nem jelennek meg már a tervezési fázisban, akkor egy évtizeden belül komoly nehézségekbe ütközhetünk. Ahhoz, hogy ez elkerülhető legyen, most kell kialakítani a rugalmas és jövőálló villamos hálózat alapjait.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nagyon fogadkoznak az amerikaiak a hazai vébé előtt: vajon most kijön nekik a lépés?

Pochettino edzői karrierje legnagyobb tettére készül a házigazda amerikai válogatottal a világbajnokságon - most arról beszélt újságírók előtt, hogyan motiválja a játékosait.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran says its forces are 'waiting' for US ground troops, as more American marines arrive in region

Thousands of American personnel are now in the Middle East, but top US official Rubio previously said US aims can be achieved without ground troops.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 29. 16:27
Kiadták a vörös fokozatot az oroszok
2026. március 29. 14:04
Irán súlyos csapást mért egy amerikai bázisra, féltucat repülőgép semmisülhetett meg
×
×