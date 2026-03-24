Újabb orosz kémek buktak le Nyugat-Európában

Az ukrán útlevéllel utazó, 43 éves Szergej N-t Dél-Spanyolországban, Alicante térségében fogták el, míg a 45 éves Alla S. román állampolgárt Németországban vették őrizetbe. 2025 decemberétől Szergej N. Németországban kémkedett egy Ukrajnának drónokat szállító férfi után az orosz hírszerzési szolgálat megbízásából - áll a vádhatóság közleményében.

„A gyanúsított információkat gyűjtött az interneten és felvételt készített a célpont munkahelyéről. Amikor Szergej N. Spanyolországba költözött, Alla S. vette át megbízatását legkésőbb 2026 márciusától" – közölték.

A vádhatóság szerint a célszemély kikémlelése további titkosszolgálati akciók előkészítését szolgálta.

A német szövetségi ügyészség kémtevékenységgel vádolja az ukrán és a román állampolgárt, a nyomozásban a szövetségi alkotmányvédelmi hivatal mellett a bajor tartományi bűnügyi hivatal is nyomozást folytat.