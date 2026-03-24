2026. március 24. kedd Gábor, Karina
Many russian hackers in troll farm. Cyber crime and security concept. Russia flag in background.
Nyitókép: vchal / Getty Images

Újabb orosz kémek buktak le Nyugat-Európában

Infostart / MTI

Feltételezett kémeket állítottak elő Németországban és Spanyolországban, a német szövetségi ügyészség szerint Oroszország számára gyűjtöttek információkat egy személyről, aki drónokat és drónalkatrészeket szállít Ukrajnának.

Az ukrán útlevéllel utazó, 43 éves Szergej N-t Dél-Spanyolországban, Alicante térségében fogták el, míg a 45 éves Alla S. román állampolgárt Németországban vették őrizetbe. 2025 decemberétől Szergej N. Németországban kémkedett egy Ukrajnának drónokat szállító férfi után az orosz hírszerzési szolgálat megbízásából - áll a vádhatóság közleményében.

„A gyanúsított információkat gyűjtött az interneten és felvételt készített a célpont munkahelyéről. Amikor Szergej N. Spanyolországba költözött, Alla S. vette át megbízatását legkésőbb 2026 márciusától" – közölték.

A vádhatóság szerint a célszemély kikémlelése további titkosszolgálati akciók előkészítését szolgálta.

A német szövetségi ügyészség kémtevékenységgel vádolja az ukrán és a román állampolgárt, a nyomozásban a szövetségi alkotmányvédelmi hivatal mellett a bajor tartományi bűnügyi hivatal is nyomozást folytat.

oroszország

spanyolország

kém

Varju László: Paks II-t nem szabad megépíteni, az eurót be kell vezetni

A választásig hátralévő időre sorozatot indított az InfoRádió, hogy a kutatások szerint a parlamenti bejutásra esélyes pártok politikusait, szakpolitikusait a napi ügyek mellett külpolitikai és gazdasági elképzeléseikről is kérdezzük. A Fidesz-KDNP, a DK és a Mi Hazánk elfogadta a meghívást. A Tisza Párt nem kívánt élni a lehetőséggel. Varju László, a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselőjelöltje és képviselője pártja gazdasági elképzeléseiről beszélt az Aréna című műsorban.
Miért lenne jobb az önellátásra épülő gazdaság? Dúró Dóra, Inforádió, Aréna
Miért van szükség az euró bevezetésére? Varju László, Inforádió, Aréna
Hogyan lehet megvédeni a magyar gazdaságot? Selmeczi Gabriella, Inforádió, Aréna
 
Új biztonsági vezetőt kapott Irán, súlyos támadás érte Tel-Avivot – Híreink a közel-keleti konfliktusról kedden

Kedden is folytatódnak az amerikai és izraeli támadások Irán (és Libanon) ellen, miközben Irán is folytatja csapásait az öbölállamok és Izrael ellen. Tel-Aviv központjában egy 100 kg-nyi robbanóanyagot szállító rakéta csapódott be, hatan könnyebben megsérültek, több épületben is hatalmas károk keletkeztek. Kedden kinevezték Irán új biztonsági vezetőjét, miután egy hete egy légicsapásban életét vesztette Ali Laridzsáni: az új főnök, Mohammad Bagher Zolghadr korábban az iráni Forradalmi Gárda egyik parancsnoka volt. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti konfliktus legújabb eseményeivel.

Durva balhé tört ki a válogatottnál: klubedzőnek ment neki a szövetségi kapitány, ebből mi lesz?

Barbarez szerint Cooper szándékosan mellőzi a bosnyák Benjamin Tahirovicot a klubcsapatban, hogy ezzel gyengítse a válogatottat a vb-pótselejtező előtt

'I want to blink and it be over,' Iranian woman tells BBC as Israel and Iran exchange strikes

Meanwhile, Bahrain says an Iranian missile has hit a military base in the west of the country - a senior Gulf official calls it a "dangerous escalation".

2026. március 24. 19:20
Német hátraarc: megkérdőjelezte a 2050-es uniós klímacélok megvalósítását a gazdasági miniszter
2026. március 24. 18:44
Ismét ukrán drón zuhant le egy NATO-ország területén
