2026. március 24. kedd Gábor, Karina
Patriot rakétakilövő-állás a rakétavédelmi rendszer ünnepélyes átvételét követően a Konstancától - a legnagyobb román fekete-tengeri kikötővárostól - 30 kilométernyire északra, a Duna-Fekete-tenger-csatorna északi torkolatánál található Midia-fokon, a román légelhárítás kiképző- és gyakorlatozó támaszpontján 2020. szeptember 17-én. A román hadsereg hivatalosan átvette az amerikai gyártóktól az első Patriot rakétavédelmi rendszert azon hét üteg közül, amelyek beszerzéséről három éve állapodott meg Washingtonban Donald Trump amerikai és Klaus Iohannis román elnök.
Nyitókép: MTI/EPA/Robert Ghement

Helyzet az ukrajnai harctéren: drónok ellen jól megy a védekezés, rakéták ellen egyre kevésbé

Infostart / InfoRádió - Szabó S. Gergő

Az ukrán légvédelem helyzete 2026 elején különösen a ballisztikus rakéták elleni védekezés terén vált kritikussá, a helyzetet tovább nehezíti a közel-keleti háború, amely jelentős mennyiségű amerikai légvédelmi rakétát köt le. Ukrajna ellátása légvédelmi rakétákkal ma már nem csupán politikai szándék kérdése – vélekedett az InfoRádió által megkérdezett szakértő.

Az ukrán légvédelem helyzete 2026 elején a ballisztikus rakéták elleni védekezés terén kritikussá vált, ráadásul a közel-keleti háború is szűkíti az ukránok mozgásterét – hangsúlyozta az InfoRádióban Olekszij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány junior kutatója, a biztonságpolitika és a posztszovjet térség szakértője.

„A kétfrontos rakétaháború Ukrajna szempontjából azt jelenti, hogy egyszerre van egy orosz–ukrán háború is, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy Oroszország szinte folyamatosan különböző rakétatámadásokat indít Ukrajna ellen, és Ukrajnának jó esetben le kell lőnie ezeket a rakétákat. Emellett a közel-keleti háború is aktívan zajlik, az amerikai fél egyre több légvédelmi rakétát használ, ami azért problematikus Ukrajna számára, mert az úgynevezett nagy sebességű rakéták lelövésére kizárólag egy légvédelmi rendszer hatékony; az amerikai Patriot rendszer, és

a Patriot rendszerben használható úgynevezett PAG 3-as rakéták, amiket az amerikaiak a közel-keleti háborúban is használnak, és Ukrajna az orosz–ukrán háborúban is”

– részletezte.

A probléma szerinte ott is keletkezik, hogy Oroszország egyre több rakétát indít Ukrajna ellen. Az általa ismert statisztikai adatok szerint 2026 februárjában Oroszország összesen 288 rakétát indított Ukrajna területére, ebből körülbelül 40 százalék, vagyis 141 rakéta ballisztikus, amit kizárólag légvédelmi rendszerrel lehet lelőni (Patriot), ehhez pedig elfogórakétákra van szükség, és mivel ezeket az elfogó rakéták Ukrajna egyébként is hiányolja, rosszkor jött számára a közel-keleti háború, ami elvonta tőle ezt az eszközt.

Olekszij Anton arról is beszélt, hogy ezek után milyen állapotban van jelenleg az ukrán légvédelem.

„A háború kezdete óta folyamatosan problémával küzd. Ez vagy pénzügyi probléma, vagy eszközhiány. Egyes problémákat meg tudtak oldani, de a probléma az, hogy a légvédelmi rendszerhez rakéta is kell, de ilyeneket nem tudnak olyan mennyiségben gyártani, amennyi kell, főleg úgy, hogy Oroszország az elmúlt hónapokban folyamatosan növeli a rakétatámadások számát, emiatt több rakéta is kellene” – mutatott rá

A drónok elleni védekezés viszont szerinte viszonylag sikeres, a rakétahiány viszont rányomja a bélyegét a folyamatokra, így az ukrán védekezés ki lehet szolgáltatva az iráni háború lefolyásának a szakértő szerint.

Azt is kiemelte, hogy Ukrajna számára további nehézség lehet, hogy

Oroszország folyamatosan bővíti saját gyártókapacitását is.

Az orosz hadiipar termelése 2026 elejére elérte a havi mintegy 60 darab Iszkander típusú ballisztikus rakétát, emiatt előreláthatóan az orosz rakétatámadások intenzitása fokozódhat.

Az ukrán légvédelem helyzete 2026 elején különösen a ballisztikus rakéták elleni védekezés terén vált kritikussá, a helyzetet tovább nehezíti a közel-keleti háború, amely jelentős mennyiségű amerikai légvédelmi rakétát köt le. Ukrajna ellátása légvédelmi rakétákkal ma már nem csupán politikai szándék kérdése – vélekedett az InfoRádió által megkérdezett szakértő.
Gyűlöletre, dühre nem lehet sem jövőt, sem hazát építeni – mondta a miniszterelnök országjárásának hétfői esti állomásán Kecskeméten. „Aközött kell választanunk, hogy ki alakítson kormányt: én vagy Zelenszkij" – fogalmazott Orbán Viktor.
 

Orbán Viktor: Európa lelkéért harcolunk, el akarjuk foglalni és át akarjuk alakítani az Európai Uniót

Patrióta Nagygyűlés – Budapesti kiáltvány Európának

Itt visszanézheti Orbán Viktor Patrióta nagygyűlésen elmondott beszédét

A Patrióták vezetői Budapesten sorra biztosították támogatásukról Orbán Viktort

1. Patrióta Nagygyűlés: „csak együtt tudjuk megvédeni Európát”

A Washington Post cikkéből kiindult botrány ma ott tart, hogy Szijjártó Péter közölte: ukrán érdekek miatt hallgatták le, Orbán Viktor miniszterelnök pedig vizsgálatot indított a külügyminiszter lehallgatása ügyében. A Mandiner cikke szerint komoly titkosszolgálati akció zajlik Magyarország külügyminisztere, Szijjártó Péter ellen.
 

Panyi Szabolcs visszakozik, csak befolyásosnak próbált látszani

Orbán Viktor: Szijjártó Péter lehallgatása a Tisza Párt érdekében történt – videó

Orbán Anita elismerte, hogy találkozott Panyi Szabolccsal

Miért van szükség az euró bevezetésére? Varju László, Inforádió, Aréna
Hogyan lehet megvédeni a magyar gazdaságot? Selmeczi Gabriella, Inforádió, Aréna
Van-e még keresnivalója Magyarországnak az Európai Unióban? Borvendég Zsuzsanna, Inforádió, Aréna
 
Szombaton valósággá vált az, amivel Irán eddig csak fenyegetőzött: ballisztikus rakéták indultak meg az Egyesült Királyság Indiai-óceánon található légibázisa, Diego Garcia ellen. Bár a rakéták nem okoztak károkat, egy valami a fél világra a frászt hozta: eddig mindenki úgy gondolta, hogy Teheránnak maximum prototípus-szinten vannak kétezer kilométert meghaladó hatótávolságú rakétái. Összeszedtük a legfontosabb kérdéseket az iráni támadással kapcsolatban.

Hogyan maradhat üde és szép a füvünk? Hogyan álljunk neki a gyep tavaszi telepítésének? Íme, a hazai szakemberek néhány jó tanácsa, amire érdemes lesz mostanában odafigyelni!

Iran's parliament speaker says reports of talks are "fake news", as the White House downplays "speculation about meetings" in a "fluid situation".

2026. március 23. 21:09
2026. március 23. 19:03
