ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.87
usd:
339.86
bux:
122107.32
2026. március 22. vasárnap Beáta, Izolda
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Robert Golob szlován miniszterelnök leadja szavazatát a szlovéniai parlamenti választásokon Ljubljanában 2026. március 22-én. A Robert Golob vezette balközép Szabadság Mozgalom (Gibanje Svoboda) végzett az elsõ helyen a szlovén parlamenti választáson az urnazárás után közzétett exit poll-felmérés szerint.
Nyitókép: MTI/EPA/Antonio Bat

Szlovéniai választások – Vezet a Szabadság Mozgalom a hivatalos eredmények szerint

Infostart / MTI

Vezet Robert Golob kormányzó balközép Szabadság Mozgalma (Gibanje Svoboda) a vasárnapi szlovén parlamenti választásokon 98,43 százalékos feldolgozottságnál – közölte a szlovén választási bizottság.

A részleges eredmények tükrében a 90 fős parlamentben a Szabadság Mozgalom 29, a Janez Jansa korábbi miniszterelnök vezette jobboldali Szlovén Demokrata Párt (SDS) 28, az Új Szlovénia (NSi), a Szlovén Néppárt (SLS) és a Fokus közös listája 9, a Szociáldemokraták (SD) 6, Anze Logar Demokratái 6, a Levica és a Vesna közös listája, valamint a Resni.ca egyaránt 5 képviselői helyet szerezhet.

Egy-egy garantált mandátuma lesz a magyar és az olasz nemzeti közösségnek is. Rájuk csak a nemzetiségek szavazhattak.

A közel végleges eredmények szerint egyik párt sem szerzett önálló többséget.

A választások után az új parlamentnek húsz napon belül kell összeülnie. Natasa Pirc Musar köztársasági elnök ezt követően legkésőbb harminc napon belül javaslatot tesz a miniszterelnök személyére. Az államfő korábban jelezte: azt bízza meg kormányalakítással, aki igazolni tudja a szükséges, legalább 46 képviselőnyi parlamenti támogatást.

Az ország 1991-es függetlenné válása óta ez volt a tizedik parlamenti választás.

Kezdőlap    Külföld    Szlovéniai választások – Vezet a Szabadság Mozgalom a hivatalos eredmények szerint

választások

szlovénia

szabadság mozgalma

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Már több mint húsz ország, többségében NATO-tagországok csatlakoztak a Hormuzi-szoros hajózási biztonságának érdekében szükséges lépések kidolgozásához Donald Trump amerikai elnök sürgetésének hatására - közölte Mark Rutte, a NATO-főtitkára vasárnap amerikai médiumoknak adott interjúkban.
 

VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.23. hétfő, 18:00
Varju László
a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője, a párt képviselőjelöltje
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
A Robert Golob vezette balközép Szabadság Mozgalom (Gibanje Svoboda) végzett az első helyen a vasárnapi szlovén parlamenti választáson az urnazárás után közzétett exit poll-felmérés szerint.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Egy hét múlva, vasárnap máris következik a 2026-os Forma 1-es világbajnokság harmadik versenyhétvégéje, a Japán Nagydíj Suzukában.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump earlier said the US would "obliterate" Iran's power plants if the key shipping channel does not open before his 48-hour deadline.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 22. 21:32
Újabb lépés Ukrajna és Oroszország között
2026. március 22. 21:05
Exit poll Szlovéniában: a Szabadság Mozgalom vezet
×
×