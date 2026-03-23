Árat emel a nagy streamingszolgáltató

Az előfizetőknek küldött levélben arról tájékoztatott a Netflix streamingszolgáltató, hogy „árváltozást” jelentettek be – írja a 24.hu összefoglalója.

A streamingszolgáltató honlapján már az új árak szerepelnek:

az alapcsomag 2890 forintról 3190 forintra,

a standard 3990-ről 4490-re,

a prémium 5090-ről 5690-re emelkedett.

Ezt azt jelenti, hogy tíz százalékkal emelkednek a havidíjat.

A szolgáltató legutóbb tavaly nyár végén emelt díjat, akkor is jelentősen, az alapcsomag akkor például 2490 forint helyett lett 2890 forint.