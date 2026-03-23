2026. március 23. hétfő Emőke
Árat emel a nagy streamingszolgáltató

Tavaly nyár után ismét árat emel a Netflix: tíz százalékkal drágulnak meg a havidíjak.

Az előfizetőknek küldött levélben arról tájékoztatott a Netflix streamingszolgáltató, hogy „árváltozást” jelentettek be – írja a 24.hu összefoglalója.

A streamingszolgáltató honlapján már az új árak szerepelnek:

  • az alapcsomag 2890 forintról 3190 forintra,
  • a standard 3990-ről 4490-re,
  • a prémium 5090-ről 5690-re emelkedett.

Ezt azt jelenti, hogy tíz százalékkal emelkednek a havidíjat.

A szolgáltató legutóbb tavaly nyár végén emelt díjat, akkor is jelentősen, az alapcsomag akkor például 2490 forint helyett lett 2890 forint.

A Patrióták vezetői Budapesten sorra biztosítják támogatásukról Orbán Viktort

Budapesten, a Millenárison tartják első nagygyűlésüket a Patrióták európai politikusai. Beszédet mondott többek között a francia Marine Le Pen, az olasz Matteo Salvini, a spanyol Santiago Abascal, valamint a holland Geert Wilders. Az osztrák Herbert Kickl, valamint a cseh Andrej Babis videóüzenetet küldött az eseményre, amelyen Orbán Viktor is felszólal.
 

1. Patrióta Nagygyűlés: „csak együtt tudjuk megvédeni Európát”

Helyszíni tudósítás a Millenárisról: tizennégy szónok a Patrióták európai találkozóján

Lehallgatási botrány: Panyi Szabolcs elismerte, ő hallható a hangfelvételen – itt van az összes részlet

A Washington Post cikkéből kiindult botrány ma ott tart, hogy Szijjártó Péter közölte: ukrán érdekek miatt hallgatták le, Orbán Viktor miniszterelnök pedig vizsgálatot indított a külügyminiszter lehallgatása ügyében. A Mandiner cikke szerint komoly titkosszolgálati akció zajlik Magyarország külügyminisztere, Szijjártó Péter ellen.
 

Orbán Viktor: Szijjártó Péter lehallgatása a Tisza Párt érdekében történt – videó

Orbán Anita elismerte, hogy találkozott Panyi Szabolccsal

Lehallgatták Szijjártó Pétert? – Orbán Viktor utasítást adott

Szijjártó Péter: a kormány nem fog megtörni és nem adja fel Magyarország szuverenitását

Hogyan lehet megvédeni a magyar gazdaságot? Selmeczi Gabriella, Inforádió, Aréna
Van-e még keresnivalója Magyarországnak az Európai Unióban? Borvendég Zsuzsanna, Inforádió, Aréna
Ki legyen a barátunk a satuba szorított Európában? Rónai Sándor, Inforádió, Aréna
 
Tarthatatlan a helyzet a benzinkutakon, fájó lépésre szánta el magát Magyarország szomszédja

Horvátország újabb gazdaságvédelmi csomagot jelentett be az energiaárak emelkedése miatt: a kormány az üzemanyag- és földgázárakra, valamint több ágazatra kiterjedő intézkedésekkel igyekszik tompítani a közel-keleti válság hatásait, jelentette a Croatia Week. A friss rendelkezések alapján új, az eddiginél magasabb hatósági árak fognak életbe lépni a benzin és a gázolaj árában is.

Különös dolgot tesznek a fákkal egy magyar erdőben: zseniális módszerrel mentik az állatokat

A Mecsekben egy nemzetközi szinten is elfogadott, korszerű ökológiai hálózat, az úgynevezett erdei lépőkövek rendszere segíti a fajok vándorlását és a biodiverzitás megőrzését.

Trump says he's postponing power plant strikes after US-Iran talks - but Tehran denies talks took place

Trump says if the five-day postponement of strikes goes well "we're going to end up settling this - otherwise, we'll just keep bombing our little hearts out".

