Árat emel a nagy streamingszolgáltató

Az előfizetőknek küldött levélben arról tájékoztatott a Netflix streamingszolgáltató, hogy „árváltozást” jelentettek be – írja a 24.hu összefoglalója.
A streamingszolgáltató honlapján már az új árak szerepelnek:
- az alapcsomag 2890 forintról 3190 forintra,
- a standard 3990-ről 4490-re,
- a prémium 5090-ről 5690-re emelkedett.
Ezt azt jelenti, hogy tíz százalékkal emelkednek a havidíjat.
A szolgáltató legutóbb tavaly nyár végén emelt díjat, akkor is jelentősen, az alapcsomag akkor például 2490 forint helyett lett 2890 forint.