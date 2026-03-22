2026. március 22. vasárnap Beáta, Izolda
Doha, Katar, Nyugati öböl.
Nyitókép: Pixabay

Lezuhant egy helikopter Katarban, többen meghaltak

Infostart / MTI

Lezuhant műszaki hiba miatt egy helikopter vasárnap a Katarhoz tartozó felségvizeken, a szerencsétlenségben heten életüket vesztették – közölte a katari és a török védelmi minisztérium.

A katari tárca szerint a katari felségjelzésű helikopter „rutin bevetésen” volt, amikor műszaki hiba lépett fel.

A fedélzeten négy katari és egy török katona, valamint a török Aselsan védelmi ipari vállalat két technikusa utazott.

A katonai együttműködés a Török Köztársaság és a Katari Állam között zavartalanul folytatódik a meglévő megállapodások és tervek keretében – hangsúlyozta a török minisztérium.

Nem volt arra utaló jel, hogy a helikoptert esetleg egy iráni támadás érte volna.

Katar a közel-keleti régió más államaihoz hasonlóan több alkalommal is iráni válaszcsapások célpontjává vált az Irán elleni izraeli-amerikai háborúban, amely immár három hete tart.

A katari légvédelem ismét fogott el iráni drónokat és rakétákat, és két iráni harci repülőgépet is megsemmisített. Doha emellett Ankara szoros szövetségesének számít, a két ország biztonsági kérdéseken túl magas szintű katonai együttműködést is folytat.

Évek vagy évtizedek? Íme, az amerikai-kínai gazdasági háború igazi tétje

Az egyik oldalon egy demokrácia áll, amely négyéves választási ciklusokban gondolkodik. A másikon viszont egy olyan állam, amely évtizedekben számol. Donald Trump Kína elleni gazdasági offenzívája ennek a történelmi időütközésnek a terméke. Az amerikai politika hirtelen rádöbbenése arra, hogy a globális vezető szerepet nem lehet megtartani, ha közben a gyárak, az ellátási láncok, valamint az ipari önbizalom a Csendes-óceán túlpartjára költözik. A kérdés csak az, hogy lehet-e az USA sikeres akkor, ha a politikai berendezkedése nem támogatja a hosszú távú stratégiai célokat.
Irán szerint a Hormuzi-szoros nyitva áll minden hajó előtt, kivéve az ellenségekkel kapcsolatban állókat

A Hormuzi-szoros továbbra is nyitva áll minden hajó előtt, kivéve az "Irán ellenségeihez" kapcsolódó hajókat – jelentette be vasárnap Irán ENSZ-tengerészeti ügynökségének képviselője.
 

Donald Trump 48 órás ultimátumot adott Iránnak – meg is jött a teheráni válasz

Elemző: ez egy időzített bomba, nagy zuhanás, újabb fekete hétfő jöhet a tőzsdén

Az iráni és libanoni rakéták miatt sorozatos légiriadókra ébredtek az izraeliek vasárnap

Szaúd-Arábia kiutasította Irán katonai attaséját és rijádi nagykövetségének egyes munkatársait

Iráni rakéta csapódott be az izraeli Arad városában

VIDEÓ
Hogyan lehet megvédeni a magyar gazdaságot? Selmeczi Gabriella, Inforádió, Aréna
Van-e még keresnivalója Magyarországnak az Európai Unióban? Borvendég Zsuzsanna, Inforádió, Aréna
Ki legyen a barátunk a satuba szorított Európában? Rónai Sándor, Inforádió, Aréna
 
Jön a nagy fordulat az időjárásban: eddig tart a tavasz, utána ciklonok és havazás csap le Magyarországra

Az időkép előrejelzése szerint a hét elején még kitart a hétvégén is tapasztalt tavaszias időjárás, de aztán erőteljes fordulat várható.

Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 12. játékhéten, vasárnap

Kihúzták a Hatoslottó 2026/12. heti, vasárnapi nyerőszámait.

Iran says Strait of Hormuz will be 'completely closed' if Trump delivers on threat to strike power plants

President Trump says the US will "obliterate" Iran’s power plants if the key shipping channel does not open before his 48-hour deadline.

2026. március 22. 16:27
Izraeli nukleáris létesítmény városát támadta Irán – videó
2026. március 22. 15:48
Tel-Avivban egy iráni kazettás rakéta többeket megsebesített
