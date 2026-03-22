Lezuhant egy helikopter Katarban, többen meghaltak

A katari tárca szerint a katari felségjelzésű helikopter „rutin bevetésen” volt, amikor műszaki hiba lépett fel.

A fedélzeten négy katari és egy török katona, valamint a török Aselsan védelmi ipari vállalat két technikusa utazott.

A katonai együttműködés a Török Köztársaság és a Katari Állam között zavartalanul folytatódik a meglévő megállapodások és tervek keretében – hangsúlyozta a török minisztérium.

Nem volt arra utaló jel, hogy a helikoptert esetleg egy iráni támadás érte volna.

Katar a közel-keleti régió más államaihoz hasonlóan több alkalommal is iráni válaszcsapások célpontjává vált az Irán elleni izraeli-amerikai háborúban, amely immár három hete tart.

A katari légvédelem ismét fogott el iráni drónokat és rakétákat, és két iráni harci repülőgépet is megsemmisített. Doha emellett Ankara szoros szövetségesének számít, a két ország biztonsági kérdéseken túl magas szintű katonai együttműködést is folytat.