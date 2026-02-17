ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 17. kedd Donát
Az Uber ételkiszállító szolgáltatásának, az Uber Eats-nek a logója egy telefonon.
Nyitókép: Unsplash

Európában is jön új dobásával az Uber

Infostart / MTI

Az amerikai személyszállító vállalat első körben hét európai országban vezeti be ételfutár-szolgáltatását, hogy ezzel „felrázza” az öreg kontinens kiszállítói piacát.

Az Uber szállítási és kézbesítési vállalat 2026-ban hét új európai piacon bővíti ételkiszállítási üzletágát, és a lépéstől a következő három évben mintegy 1 milliárd dollár forgalomnövekedést vár – közölte a cég globális kiszállítási vezetője, Susan Anderson vasárnap a Reuters hírügynökséggel.

Tervei szerint az Uber az ételkiszállítási szolgáltatást Ausztriában, Csehországban, Görögországban, Romániában, Dániában, Finnországban és Norvégiában indítja el. Susan Anderson szerint cége a bővítéssel az erős kereskedői és fogyasztói keresletre reagál. Az Uber célja, hogy „felrázza” az európai piacot, és jobb értéket kínáljon a fogyasztóknak és az éttermeknek – mondta.

Az Uber piaci belépése több országban közvetlen versenyt jelent majd a Wolt számára, amelyet 2022-ben a DoorDash vásárolt fel. A bővítés az európai ételkiszállítási piacon kiélezett versenyben zajló konszolidációs hullám közepette történik.

Az Uber a múlt héten megállapodott a török Getir ételkiszállítási üzletágának megvásárlásáról, amellyel tovább erősíti jelenlétét Törökországban.

