A dél-koreai titkosszolgálat szerint Kim Dzsongun kijelölte utódját

Kim Dzsongun észak-koreai vezető a 13 éves lányát, Kim Dzsuét választotta ki örökösének – írja a Telex a dél-koreai titkosszolgálat (NIS) közleménye alapján.

A BBC beszámolója szerint a dél-koreai titkosszolgálat csütörtökön közölte az ország törvényhozóival, hogy a 42 éves Kim Dzsongun tinédzser lányát jelöli ki az utódjának. Kim Dzsue egyre gyakrabban jelenik meg édesapjával különböző hivatalos eseményeken. Szeptemberben például az észak-koreai vezető pekingi útján vett részt, ami az első hivatalos külföldi látogatása volt. Kim Dzsue jelen volt a Koreai Néphadsereg alapítási évfordulóján, sőt a NIS szerint fiatal kora ellenére több állami intézkedéssel kapcsolatban is megszólalt az utóbbi időben. A dél-koreai titkosszolgálat szerint

ezek a megjelenések mind arra utalnak, hogy Kim Dzsue az „örökösi kijelölés szakaszába lépett”.

Kim Dzsue az észak-koreai vezető egyetlen ismert gyermeke. Kim Dzsongunnak van egy idősebb fia is, őt azonban soha nem ismerte el hivatalosan, és soha nem tűnt fel hivatalos rendezvényeken. Kim Dzsue 2022-ben jelent meg először az észak-koreai állami televízióban, amikor apja kezét fogva szemlélte Észak-Korea interkontinentális ballisztikus rakétáját.

Az öröklés felvet bizonyos kérdéseket, mivel egyes elemzők szerint nem valószínű, hogy a hagyományos nemi szerepeket előtérbe helyező Észak-Koreát egy nő vezesse. Ennek némileg ellentmond, hogy Kim Dzsongun húga, Kim Jodzsong magas beosztást tölt be a Koreai Munkáspárt Központi Bizottságában.